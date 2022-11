Centrumsteden slaan alarm over politiepensioenen

In een brief aan de federale regering trekt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan de alarmbel over het uitdoven van de NAVAP-regeling, een gunstig pensioenregime voor de politie.

Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De regering schrapt haar financiële tussenkomst in het systeem op 1 oktober 2023, waardoor de kosten integraal voor de lokale overheden zijn. In naam van zijn collega’s van de andere centrumsteden vraagt De Wever om die besparing terug te draaien tot 2030. Dan dooft de regeling ­helemaal uit.

Maar doordat de federale tussenkomst al veel sneller op de schop gaat, kijken alle lokale besturen samen tegen een miljoenenfactuur aan de komende jaren. In Antwerpen alleen gaat het nu al jaarlijks om 3 miljoen euro en er zit in het hele land een stevige pensioengolf aan te komen. Als er veel politiemensen op pensioen gaan, zal die dus alleen maar toenemen.

‘In plaats van ons te helpen om de financiële situatie in onze ­steden en gemeenten beheersbaar te houden, schuift u als ­federale regering een zware meerkost eenvoudigweg door’, schrijft De Wever in zijn brief.