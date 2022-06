CD&V wil Vlaams deel elektriciteitsprijzen omlaag, N-VA heeft vragen

Vlaamse gezinnen zouden op jaarbasis zowat 100 euro minder moeten betalen voor hun elektriciteitsfactuur als de Vlaamse energienorm voor gezinnen in de praktijk wordt omgezet, door de Vlaamse openbaredienstverplichtingen (ODV’s) uit de factuur te halen.

Vlaams parlementslid voor cd&v Robrecht Bothuyne stelt daarom voor minstens één jaar de kost voor die ODV’s door Fluvius te laten financieren. Coalitiepartner N-VA noemt het, bij monde van parlementslid Andries Gryffroy, echter geen goed beleid om ‘kosten van vandaag eenvoudigweg door te schuiven naar de volgende generatie’.

Een korting van om en bij de 100 euro zou ‘het gezinsbudget broodnodige extra ademruimte geven, nadat de elektriciteitsfactuur op een jaar tijd bijna verdubbelde’, zegt Bothuyne. ‘De elektriciteitsfactuur blijven gebruiken als middel om allerhande beleid te financieren, via heffingen, bijdragen, openbare dienstverplichtingen en indirecte belastingen, is op termijn niet langer houdbaar en is een rem op de verduurzaming.’

N-VA’er Gryffroy pleit er dan weer voor om te zoeken naar ‘mogelijkheden om de energiefactuur structureel te verlagen’. ‘Ik ben geen voorstander van schijnoplossingen, maar voorstander van échte oplossingen zoals 1,2 miljard oversubsidiëring aan grote PV-installaties uit de elektriciteitsfactuur halen’, klinkt het. Gryffroy wil ook niet dat de kost dan bij Fluvius belandt, ‘net op een moment dat het bedrijf voor zijn grootste investeringsplan ooit staat’.

De Vlaamse energienorm, die dateert van 2018, bepaalt dat de verschillende gewestelijke componenten in de energiekost in Vlaanderen geen significant negatief effect mogen hebben op de koopkracht van de gezinnen. De vergelijkende studie die de vier energieregulatoren in dit land in dat kader jaarlijks laten uitvoeren, toont aan dat de Belgische gezinnen een relatief hoge elektriciteitsfactuur betalen. Hoewel Vlaanderen de goedkoopste Belgische regio is, blijven de extra heffingen en toeslagen ‘in absolute termen zeer hoog’, benadrukt Bothuyne nog.