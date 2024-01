CD&V-voorzitter Sammy Mahdi: ‘Wij worden de verrassing van de verkiezingen’

CD&V ziet zichzelf – samen met ‘zusterpartij’ Les Engagés – als het beste alternatief voor Vivaldi II of de ‘georganiseerde chaos’. Dat heeft CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zondag gezegd op de CD&V-nieuwjaarsreceptie in Brussel.

De verkiezingen van 9 juni zijn volgens Mahdi ‘de meest cruciale verkiezingen’ ooit. In de peilingen lijkt CD&V alvast in het dal te klimmen en CD&V-voorzitter Mahdi maakt zich sterk dat zijn partij ‘de verrassing van de verkiezingen’ zal worden. Een boodschap die de meer dan 2.000 aanwezigen op de CD&V-receptie in Tour & Taxis wel konden smaken.

Deftigheid en respect zijn voor Mahdi de sleutelwoorden. Het woord ‘deftig(e)’ viel zelfs een 30-tal keer in zijn toespraak, gaande van een deftig veiligheidsbeleid tot deftige zorg en een deftig inkomen. Maar ook ‘deftige politici’. ‘Politici die gewoon hun job doen. Zonder zattemansklap of luchtgitaar. Zonder spelletjes of stratego. Zonder Jan en Alleman kapot te willen maken. Mensen zijn die ranzige politieke praat ook beu. Politiek kan en mag inhoudelijk soms hard zijn, maar wat is het nut van op de man te spelen?’

Volgens Mahdi is CD&V ‘het enige alternatief voor de extremen’. De CD&V-voorzitter herhaalt zijn veto tegen het Vlaams Belang en wil niet meegaan in een scenario dat leidt tot de splitsing van het land. ‘We gaan onze Vlaamse welvaart toch niet overlaten aan partijen die honderden dagen de loopgraven in willen duiken met als enige bedoeling om het land te splitsen?’, aldus Mahdi. Hij gelooft ook niet dat het land kapot is. ‘Welke Vlaming is er gebaat bij dat soort van doemdenken? Ik zal het u zeggen: niemand! Met azijn bestuur je geen land’.

Alternatief voor Vivaldi II

Hij wil graag samen met Les Engagés, het vroegere cdH, bewijzen dat er ‘naast Vivaldi II en de georganiseerde chaos waar sommigen ons in willen storten nog alternatieven zijn’.

CD&V wil ook niet weten van een evolutie naar een neoliberaal model als in Singapore. Een land waar mensen gemiddeld 48 uur per werken en alles moet wijken voor een louter economische logica. ‘Waar mensen hun bestaan enkel wordt uitgedrukt in hun bruto binnenlands product. Waar koele rekenmodellen de maat der dingen worden. Is dat een deftig leven?’ Daar zit volgens Mahdi geen Vlaming op te wachten. ‘Geef mij maar een deftig leven, met een deftig inkomen waarbij ik ook tijd kan hebben voor familie of om mijn kinderen te helpen opgroeien’, aldus Mahdi.

CD&V wil ook de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, waarover de Vivaldi-regering geen akkoord kon vinden, een herkansing geven. Meer zelfs: ‘Met ons zal de fiscale hervorming van Vincent in het volgende regeerakkoord zitten, of we doen niet mee’, dixit Mahdi.