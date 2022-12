CD&V stelt ‘energievisie 2050’ voor: kleine kerncentrales en hernieuwbare bronnen

De bouw van kleine modulaire kernreactoren in combinatie met meer hernieuwbare energie is verstandig groen energiebeleid. Zo stelt CD&V in zijn energievisie 2050 die vrijdag op een studiedag in het Vlaams Parlement is voorgesteld.

Voor de partij is een verstandig groen energiebeleid gebaseerd op ’technologische innovaties, strategische onafhankelijkheid binnen een Europese context en welvaartscreatie voor iedereen’.

CD&V stelt vast dat vandaag meer dan 90 procent van de Vlaamse geschikte dakoppervlakte voor zonne-energie onbenut is. ‘De huidige Vlaamse ambitie voor zonne-energie moet en kan hoger’, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne, die de groei van zonnepanelen binnen de vijf jaar wil verdubbelen. “De Vlaamse financiering van steden en gemeenten moet voor een deel afhankelijk worden gemaakt van de hernieuwbare energieproductie op hun grondgebied.’

Energiedelen moet voor hem ook meer kansen krijgen. ‘Op die manier maken we de transitie ook haalbaar voor bijvoorbeeld appartementsbewoners. Tegen ten laatste 2025 zorgen we dat de gas- en elektriciteitsprijzen altijd dusdanig verschillen dat verwarmen met een warmtepomp goedkoper is’, zegt hij nog.

Nucleair réveil

Op lange termijn ziet CD&V veel heil in de ontwikkeling van kleine modulaire kerncentrales met de nieuwste nucleaire technologie. Het doel moet zijn om tegen 2040 zo’n piloot-SMR te bouwen en in 2045 ook breder te kunnen uitrollen naar 7 operationele SMR’s in ons land. Daarvoor moet wel de bestaande wet op de kernuitstap gewijzigd worden. Op korte termijn herhaalt de partij haar voorstel om de 2 jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 onmiddellijk met 20 jaar te verlengen in plaats van 10 jaar. ‘Wij willen met CD&V dan ook een echte Europese nucleaire strategie die investeringen in nieuwste reactoren versnelt, kennis bundelt en wetgeving harmoniseert’, stelt partijvoorzitter Sammy Mahdi.

‘Wij geloven in de essentiële rol van nucleaire energie in de energiemix van de toekomst, en dus ook een nucleair réveil op korte en lange termijn. Europa kan en moet daarin een belangrijke rol spelen. Maar ook in Vlaanderen en België kunnen we al veel stappen zetten, denk onder meer aan snelle duidelijkheid over onze bestaande kerncentrales. Maar we willen ook dat onze regeringen werk maken van een echt Energiepact 2.0. Dit Energiepact 2.0 moet de krijtlijnen van het energiebeleid voor de komende dertig jaar uitzetten en een concreet stappenplan bevatten voor de bevoorradingszekerheid en energietransitie tussen nu en 2050’, aldus Kamerlid Leen Dierick.