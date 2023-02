CD&V-relatie Mahdi en Farih wekt wantrouwen in de Wetstraat

Op Instagram maakte CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zijn relatie met Kamerlid Nawal Farih bekend.

‘Dit is ze’: met die woorden officialiseerde Sammy Mahdi (34) het gerucht dat er inderdaad meer is tussen hem en Nawal Farih (ook 34) dan een goede entente tussen een voorzitter en een Kamerlid. Ondanks de vele gelukwensen is niemand blind voor de politieke consequenties van de relatie.

Mahdi, hoop in bange dagen van de Vlaamse christendemocraten, presenteerde zich ooit als ‘de Barack Obama van den Aldi’. Met Nawal Farih krijgt hij ‘de Michelle Obama van Genk Shopping’ aan zijn zijde. Als een van de betere Kamerleden heeft Farih het potentieel van een first lady. Ze laat zich niet wegdringen door Zuhal Demir (N-VA), de ongekroonde koningin van Limburg, noch door Meryame Kitir, de gevallen minister van Vooruit. Al op 17 mei 2022 schreef Knack, zij het in een puur politieke context: ‘Een tandem Mahdi-Farih: het zou een onuitgegeven duo zijn.’

In de Kamer vertolkt Nawal Farih de sociale stem. Dat tot stille jaloezie van sommige partijgenoten, die erop wijzen dat niets van wat zij zegt ingaat tegen de islamitische gevoeligheden. Inderdaad, ze steunt onder meer zwangere vrouwen en gezinnen met kinderen, en ijvert voor een betere balans tussen werk en leven. Ze omschrijft haar familie als ‘een typisch CD&V-gezin’. De Farihs zijn moslims. Juist daarom.

Zonder politieke druk door het leven gaan lijkt nochtans geen optie. Farih worden ministerambities toegedicht. In België is uitgerekend de benoeming van ministers het prerogatief van de partijvoorzitter – van Mahdi dus (voor zover dat ‘probleem’ zich na de verkiezingen van 2024 nog voordoet bij de CD&V). Jonge vrouwen en koppels op het hoogste niveau: het is een situatie waaraan de Wetstraat al een paar jaar leert wennen. Tot in de jaren 1980 waren haast alle aankomende toppolitici heren van veertig plus. Ministers bestierden kabinetten van – letterlijk – wel 50 man. De vrouwelijke aanwezigheid beperkte zich tot de poetsvrouwen en de koffiedames, de receptioniste en de persoonlijke secretaresse.

Vandaag treden mannen en vrouwen tot het parlement en de regering toe als twintigers en dertigers. Dan is het niet uitzonderlijk dat (top)politici onderling relaties aangaan. Daarbij lijkt het verstandig om de grens tussen politiek en privé zo strikt mogelijk te bewaken. Het geldt voor Vlaams Parlementsleden Katrien Partyka en Koen Van den Heuvel (beiden CD&V), voor Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) en haar ex-collega Jo De Ro (Open VLD), vandaag de algemeen directeur van het Agentschap Integratie en Inburgering, en voor al die anderen. Achterdocht is sowieso hun deel.

Dat Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) en Freya Piryns (Groen) als koppel door het leven gaan, heeft de politieke carrière van beiden afgeremd en zelfs schade toegebracht: in Antwerpen, in het parlement én in hun partij. Onvoorwaardelijke liefde maakt de Wetstraat per definitie wantrouwig.