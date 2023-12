CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert richt nieuwe partij op

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert richt een nieuwe partij op. Dat heeft hij dinsdagavond aangekondigd in De Afspraak op Canvas. De naam – Redelijk Rechts – en het logo zijn al klaar, maar de beweging neemt “hoogstwaarschijnlijk” nog niet deel aan de verkiezingen van volgend jaar.

Bogaert vaart al een hele tijd een veel rechtsere koers dan zijn partijgenoten, maar zegt de christendemocraten nu ook echt vaarwel met een eigen nieuwe partij. ‘Redelijk Rechts’ moet een “realistische rechtse beweging” worden, zei hij in De Afspraak.

“Heel veel mensen willen niet kapitalistisch zijn maar wel ondernemend, willen sociaal zijn maar niet socialistisch, willen voor de natuur zijn maar niet ecologisch en willen niet nationalistisch zijn maar wel trots op hun land”, lichtte Bogaert de koers van zijn nieuwe partij toe. “Iedereen leest op Twitter (intussen X) wat mijn standpunten zijn (..) Die zet ik in de markt.”

Om deel te nemen aan de verkiezingen komt 2024 volgens Bogaert “hoogstwaarschijnlijk” nog te vroeg, al zijn het programma en het logo wel klaar. “Na de verkiezingen begin ik op te bouwen richting een rechtse partij van de redelijkheid.”

Andere leden heeft hij naar eigen zeggen nog niet, en de West-Vlaming is ook niet van plan om met andere parlementsleden in zee te gaan. “Ik wil dit met nieuwe mensen op de kaart zetten”, klonk het. Bogaert blijft tot het einde van de legislatuur wel mee stemmen met de CD&V-fractie in de Kamer, zei hij nog in De Afspraak.