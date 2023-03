CD&V bereidt achter de schermen nieuwe staatshervorming voor

In alle stilte werkt CD&V samen met andere politieke partijen aan een nieuwe staatshervorming. Dat zegt CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem in een interview met Knack.

Komt er na de volgende federale verkiezingen een nieuwe staatshervorming? De N-VA stuurt daarop aan, maar verder spreken weinig partijen zich daarover uit. De CD&V wil er kennelijk ook werk van maken, want minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zegt in Knack dat zijn partij zich daarop aan het voorbereiden is en achter de schermen daarvoor samenwerkt met andere politiek partijen.

Op de vraag of de CD&V net als de N-VA naar de verkiezingen trekt met een communautair plan antwoordt Van Peteghem: ‘Ik denk dat we dezelfde doelstelling hebben als de N-VA: we willen een efficiënte en logische staatsstructuur. Het is belangrijk dat bijvoorbeeld arbeidsmarkt en gezondheidszorg meer naar de regio’s komen. Nu is het vooral belangrijk dat er achter de schermen voor wordt gezorgd dat we dan van die staatshervorming ook effectief werk kunnen maken.’

De CD&V heeft meegewerkt aan vijf van de zes staatshervormingen. (fijntjes) En de N-VA: nul.

Van Peteghem wijst er ook op dat ‘de regering zich geëngageerd heeft om artikel 195 open te stellen, waarmee een grote staatshervorming tijdens de volgende regeerperiode mogelijk wordt’. Op de vraag of de CD&V achter de schermen met andere partijen een nieuwe staatshervorming voorbereidt, is Van Peteghem duidelijk: ‘Uiteraard, wat had u gedacht? Dat we niet nadenken over hoe we verder moeten gaan? De CD&V heeft meegewerkt aan vijf van de zes staatshervormingen. (fijntjes) En de N-VA: nul.’

Van Peteghem heeft wel zijn twijfels bij de visie van de N-VA dat de federale regering niet meer tot hervormingen in staat is en dat het confederalisme de grote oplossing is voor alle problemen. ‘Met alle respect, we moeten nú al hervormingen tot stand brengen’, aldus Van Peteghem, die hoopt dat zijn fiscaal hervormingsplan vanaf 1 januari 2024 realiteit wordt. ‘Want de verkiezingen zijn er in 2024. In het slechtste geval heb je een regering tegen 2026. Tegen de tijd dat alles is omgezet in wetgeving zitten we in 2029. Zo lang kunnen we toch niet wachten?’