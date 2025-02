Caroline Gennez bruskeert coalitiepartners met communicatie rond hervorming kinderopvang

Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit) is woensdag in het Vlaams Parlement stevig onder vuur genomen voor haar hervormingsplan voor de kinderopvang. Niet alleen de oppositie nam de Vooruit-minister op de korrel, ook coalitiepartners N-VA en CD&V waren bijzonder kritisch.

Minister Gennez deed woensdag op een persconferentie haar plan voor de ‘eerste grote hervorming’ in de welzijnssector uit de doeken, met name voor de kinderopvang. Meer en ook beter betaalbare plaatsen en meer en beter opgeleid personeel vormen de krachtlijnen in dat plan.

Maar toen oppositiepartijen Groen, PVDA en Open VLD in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aandrongen om dat plan ook te kunnen inzien, zei minister Gennez dat het ging om een werkbezoek, dat het nog maar gaat om de ‘krijtlijnen’, dat haar plannen in lijn zijn met het regeerakkoord en dat de concrete plannen nog moeten goedgekeurd worden door de regering.

Die boodschap botste niet alleen op stevige kritiek vanuit de oppositie, met name van vraagsteller Jeremie Vaneeckhout (Groen), maar ook vanuit de coalitiepartners van CD&V en N-VA. Zo verwees Katrien Schryvers naar de 3 P’s waar Gennez op wil focussen in haar plan: plaatsen, personeel en prijs. ‘Die drie P’s zijn belangrijk. Maar er is nog een P die u goed kent. Dat is die van persbericht, maar dat is nog iets anders dan een plan. Wanneer mogen we dat plan verwachten?’, aldus Schryvers.

Ook Freya Perdaens (N-VA) was niet mals voor de minister. Zij verwees naar de aankondiging van de minister in De Afspraak dat ze deze week met een tienjarenplan zou komen. Dat is niet gebeurd, stelde Perdaens vast. En ook van het plan voor de kinderopvang is voorlopig geen spoor. De N-VA-politica roept de minister op te stoppen met ‘aankondigingen’ en om snel met concrete maatregelen naar de regering te trekken.