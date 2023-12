Burgemeester Moorslede stapt niet op na veroordeling voor belangenvermenging

De burgemeester van Moorslede Ward Vergote (Visie) stapt niet op als burgemeester na zijn veroordeling voor belangenvermenging. Dat heeft hij dinsdag gezegd in een reactie aan Belga. Vergote kreeg een celstraf van een jaar met uitstel en moet ook een boete betalen. De zaak draait rond een stuk landbouwgrond dat Vergote met meerwaarde had verkocht.

Ward Vergote is naar eigen zeggen blij dat er een uitspraak is in de zaak. “Dit waren twee zware jaren en alles wat over de zaak werd geschreven en ook de hoeveelheid daarvan, weegt zwaar door”, zegt hij. Vergote stelt dat hij niet in beroep zal gaan tegen zijn straf. “Het is een milde straf die ik aanvaard en die in overeenstemming is met de feiten.”

Hij is evenwel niet van plan om zelf op te stappen als burgemeester. “De rechter heeft gesteld dat er onvoldoende reden was om mij te ontzetten uit mijn ambt. Onze coalitiepartner beraadt zich nog over de zaak, maar ik hoop dat wij kunnen blijven samenwerken tot aan de verkiezingen. Dan is het aan de kiezer om te oordelen.”

Burgemeester Vergote had een stuk landbouwgrond aangekocht bij een openbare verkoop. De grond kon worden herbestemd tot een ambachtelijke zone en daardoor kon Vergote de grond met meerwaarde verkopen.

De verkopers stelden dat de burgemeester op de hoogte was van de mogelijkheid tot herbestemming. Vergote zelf stelde dat hij onschuldig was. Volgens zijn advocaat beschikte hij niet over informatie over de plannen voor herbestemming. De rechter volgde die argumenten niet en oordeelde dat er sprake was van belangenvermenging. De rechter veroordeelde Vergote tot een jaar cel met uitstel en een boete van 8.000 euro.

Oppositiepartij NVAPLUS wil dat de burgemeester wel opstapt. “Dat lijkt ons niet meer dan logisch. Hoe kan je nu met een veroordeelde burgemeester naar de verkiezingen trekken? Dit gaat over de geloofwaardigheid naar de kiezer toe”, zegt lijsttrekker Gert-Jan Hovaere. “Wij zullen een punt indienen voor de gemeenteraad bij hoogdringendheid. Als dat wordt aanvaard, dan komt er een stemming op de gemeenteraad. Het is afwachten wat het resultaat daarvan zal zijn.”

