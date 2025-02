Burgemeester Jean-Marie Dedecker wekenlang buiten strijd door dringende hartoperatie

De burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) zal enkele weken het werk neerleggen vanwege een dringende hartoperatie. Dat bevestigt de communicatiedienst van de gemeente dinsdag. Het herstel zal enkele weken in beslag nemen. Schepen Henk Dierendonck (LDD) zal in die periode waarnemend burgemeester zijn.

Dedecker ging onlangs voor een routinecontrole naar de dokter. Daar bleek echter dat hij dringend een medische ingreep nodig had aan zijn hart. “Het is geen alledaagse ingreep, maar het kan iedereen overkomen. De burgemeester werd ook meteen opgenomen”, klinkt het bij de gemeente. De ingreep zal eerstdaags al plaatsvinden.

Dedecker legde vandaag/dinsdag meteen het werk neer en zal enkele weken buiten strijd zijn. “De verwachting is dat hij spoedig herstelt en ook volledig herstelt. Het zal wel wat tijd vergen voor hij zijn taken opnieuw kan opnemen. Naargelang zijn herstel en wat de dokters zeggen zal bekeken worden wanneer de burgemeester weer aan de slag kan”, klinkt het. Tot die tijd neemt schepen Henk Dierendonck zijn taken over als waarnemend burgemeester. Dedecker zal in die periode ook geen publieke afspraken opvolgen.