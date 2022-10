Brussels begrotingsconclaaf stilgelegd na opstappen Clerfayt (DéFI)

Het Brusselse begrotingsconclaaf is vrijdagnamiddag opgeschort nadat minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) de deur achter zich dichtsloeg na een meningsverschil over het dossier van de dienstencheques.

Dat is uit verschillende bronnen aan Belga bevestigd. De gesprekken zouden vrijdag niet meer hervatten, is te horen.

De Brusselse regering was vorige week donderdag en vrijdag reeds in conclaaf gegaan om het algemene kader van de begrotingsaanpassing 2022 en de begroting 2023 vast te leggen. Deze week zou de oefening gefinaliseerd worden. Vrijdagmiddag was een regeringslid nog optimistisch dat er vrijdag zou kunnen geland worden, ‘maar de laatste punten kunnen nog altijd voor problemen zorgen’, klonk het.

Maar de regering lijkt nu toch te struikelen over het dossier van de dienstencheques. Naar verluidt eiste minister Clerfayt dat er concrete cijfers zouden worden ingeschreven voor een aanpassing van de tarieven voor de dienstencheques. De coalitiepartners wilden evenwel niet verder gaan dan een toezegging dat er indien nodig bijkomende middelen ter beschikking gesteld zouden worden.

Het was overigens ook Clerfayt die lang dwarslag over de gedeeltelijke beperking van de indexering van de huurprijzen. De regering bereikte daarover een princiepsakkoord, maar onverwacht kondigde de PS-fractieleider aan dat de meerderheidspartijen vrijdag bij hoogdringendheid een voorstel van ordonnantie indienen over het onderwerp, dat op dit ogenblik in plenaire vergadering besproken wordt.