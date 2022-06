Bouchez wil geen fiscus die Stasi-methodes hanteert

Georges-Louis Bouchez heeft donderdag de voorstellen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) in de strijd tegen fiscale fraude afgeschoten.

In een interview op radiozender Bel-RTL waarschuwde Bouchez, voorzitter van regeringspartij MR, verder ook voor een fiscus die vergelijkbaar is aan de Stasi, de inlichtingendienst van de DDR.

Van Peteghem zou de verjaringstermijn van bepaalde fiscale dossiers willen uitbreiden van drie naar tien jaar, zo schreven zakenkranten De Tijd en L’Echo eerder al. Bouchez verzet zich hiertegen.

Als tegenaanval stelt de MR nu voor een einde te maken aan de Antigoon-rechtspraak op fiscaal gebied. Het Hof van Cassatie oordeelde in 2015 dat de fiscus belastingen mocht heffen op basis van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. Die rechtspraak maakt het, bijvoorbeeld, mogelijk dat vertrouwelijke gegevens die een medewerker van een buitenlandse bank zijn verzameld in een Belgisch belastingdossier kunnen worden gebruikt.

Dat leidt Bouchez tot het besluit dat ‘in België een bankovervaller meer rechten heeft dan een belastingbetaler’. Volgens de liberale voorzitter laat die redenering toe dat ‘we aanvaarden dat de fiscus een nieuwe Stasi wordt en dat ze alles over uw leven kan weten. De realiteit is vandaag dat de fiscale administratie een administratie is die alle informatie over u kan verkrijgen, of u schuldig bent of niet. Dat kan niet in een rechtstaat.’

In een beknopte reactie laat het kabinet-Van Peteghem weten dat alle regeringspartijen, en dus ook de MR, het fraudeplan van de minsiter hebben goedgekeurd. In dat plan is onder meer de verlenging van de verjaringstermijn opgenomen, aldus het kabinet.