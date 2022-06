Bouchez waarschuwt Crucke: ‘Laatste keer dat dit soort uitspraken mogelijk is’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft zondag partijlid Jean-Luc Crucke gewaarschuwd, nadat die eerder deze week uithaalde naar zijn voorzitter. ‘Het is de laatste keer dat zo’n uitspraak mogelijk is’, zei Bouchez in De Zevende Dag. ‘Ik ben voor vrije meningsuiting, maar gebrek aan respect kan ik niet aanvaarden.’

Het is niet voor het eerst dat het rommelt tussen Crucke en Bouchez. Crucke nam in januari ontslag als Waals minister van Begroting na een meningsverschil met zijn partijvoorzitter en een aantal liberale parlementsleden over een fiscale hervorming. Hij zou vervolgens een mandaat krijgen bij het Grondwettelijk Hof, maar liet anderhalve week geleden weten dat hij daar van afziet en een ‘politieke hergroepering’ rondom het klimaat wil creëren. Partijvoorzitter Bouchez wees toen al in een reactie op de loyauteitsplicht van een MR-mandataris ten opzichte van zijn partij.

Vergelijking met Trump

Donderdag haalde Jean-Luc Crucke opnieuw uit naar zijn voorzitter. Hij vergeleek die in Villa Politica met de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, en zei dat dit volgens hem niet de richting is die de partij in de toekomst moet inslaan.

Bouchez lijkt Crucke zondag in een reactie een finale waarschuwing te geven. ‘Het is de laatste keer dat zo’n uitspraak mogelijk is’, zei hij. ‘Ik ben voor vrije meningsuiting, maar gebrek aan respect kan ik niet aanvaarden.’ De MR-voorzitter voegt daar aan toe dat Crucke ingaat tegen de partijlijn. ‘Een grote partij als de MR is geen ‘carnaval’ en niet iedereen zegt zomaar wat hij wil’, aldus nog Bouchez, die voorts vertelde dat hij initiatieven heeft genomen om dit aan Crucke te laten weten.