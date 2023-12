Borsbeek wordt vanaf 2025 tiende district van Antwerpen

Na de gemeenteraad van Antwerpen eerder op de avond heeft ook die van Borsbeek maandag de onderlinge fusie goedgekeurd. Borsbeek wordt zo op 1 januari 2025 het tiende district van de stad Antwerpen. De goedkeuring kwam er na een lang debat, met heel wat publiek dat duidelijk voornamelijk tegen de fusie gekant is.

De geplande fusie deed de emoties in Borsbeek de voorbije maanden bij momenten fors oplopen. Een nieuw burgercollectief tegen de fusieplannen werd opgericht, en er werd een volksraadpleging georganiseerd waarbij uiteindelijk 77 procent van de stemmers tegen de fusie gekant bleken. Het gemeentebestuur van N-VA en Iedereen Borsbeek hield echter voet bij stuk en verklaarde dat een fusie een financiële noodzaak is én dat Antwerpen de enige mogelijke partner bleek.

De enige oppositiepartij in de gemeenteraad, Vlaams Belang, hield ook maandagavond nog vol dat er onvoldoende inspanningen zouden zijn geleverd om partners te vinden bij de buurgemeenten. ‘De Borsbekenaar wordt hier te kijk gezet’, vindt Chris Grietens (VB). ‘Geen enkel huidig district is ooit beter geworden van een fusie met de stad Antwerpen. Antwerpen krijgt trouwens 50 miljoen euro, Borsbeek krijgt daar 4,2 miljoen euro van, of 250 euro per inwoner. Bij een fusie met een andere gemeente zou dat 500 euro zijn.’

Burgemeester Dis Van Berckelaer verklaarde net als verschillende schepenen en raadsleden van de meerderheid dat er veel toenaderingspogingen zijn geweest met andere gemeenten, maar zonder resultaat. ‘Het viel steeds op een koude steen’, zegt Van Berckelaer. ‘We konden kiezen: verder morrelen in de marge, of gaan voor wat we willen: beterschap voor de Borsbekenaar, onze eigenheid bewaren en dicht bij de burger blijven. Als district kan dat.’ Uiteindelijk stemde naast de twee VB’ers nog een lid van de meerderheid tegen en onthielden twee anderen zich, maar een ruime meerderheid van 16 stemde voor.