‘Georges-Louis Bouchez heeft vooral vertrouwen in zichzelf en weinig in anderen’, zegt Dorian de Meeûs, hoofdredacteur van La Libre. ‘Hij vond niemand anders geschikt om hem op te volgen als partijvoorzitter.’

Doet-ie ’t of doet-ie ’t niet? Die vraag hield Wetstraatwatchers en collega-politici meer dan een etmaal in de ban. Zou MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez minister van Binnenlandse Zaken, zijn zelfverklaarde droombaan, worden in de nieuwe federale regering van premier Bart De Wever (N-VA)? La Libre-hoofdredacteur Dorian de Meeûs geeft duiding bij het besluit van Bouchez om op de valreep toch voor het partijvoorzitterschap te kiezen.

Dorian de Meeûs: Hij heeft héél lang getwijfeld. Naar verluidt heeft Bart De Wever de lijst van de MR-ministers pas maandagochtend om halfacht gekregen. We weten natuurlijk dat Bouchez al langer in tweestrijd verkeerde. Er was ook een probleem met de partijstatuten. Bij de MR is het partijvoorzitterschap in principe niet verenigbaar met een ministerspost.

Maar dat hoefde toch niet onoverkomelijk te zijn?

De Meeûs: Nee, die statuten had Bouchez makkelijk kunnen laten aanpassen. Hij staat supersterk bij de militanten en van de partijkopstukken was alleen Sophie Wilmès uitgesproken tégen. Bouchez zei ook sinds 10 juni aan iedereen die het wilde horen dat hij minister van Binnenlandse Zaken wilde worden, als dat op de een of andere manier met het partijvoorzitterschap te combineren viel. Bouchez heeft zondag naar het schijnt heel veel mensen gesproken, en nadien de hele nacht zitten piekeren. Daaraan kun je zien hoe verscheurend deze keuze voor hem was.

‘Bouchez beseft dat hij niet het karakter heeft om de leiding van de partij uit handen te geven, ook niet deels of tijdelijk.’

Wat heeft dan de doorslag gegeven, denkt u?

De Meeûs: Heel belangrijk is dat Bouchez eigenlijk niemand anders geschikt bevond, ook niet ad interim, om hem op te volgen aan het hoofd van de partij. Bouchez heeft vooral vertrouwen in zichzelf en heel weinig in anderen. Hij zag slechts twee geschikte kandidaten voor het partijvoorzitterschap: David Leisterh en David Clarinval, twee absolute intimi. Maar Clarinval wordt opnieuw minister en vicepremier in de federale regering, en Leisterh hoopt nog altijd minister-president van Brussel te worden. Daarnaast beseft Bouchez ook dat hij niet het karakter heeft om de leiding van de partij uit handen te geven, ook niet deels of tijdelijk. Hij zal altijd de neiging hebben om de schoonmoeder te spelen.

Bouchez houdt ook graag de spanning erin, zo lijkt het. Adrien Dolimont wist pas een kwartier voor de persconferentie dat hij en niet Bouchez zelf de nieuwe Waalse minister-president zou worden.

De Meeûs: Hij is met die laattijdige casting inderdaad niet aan zijn proefstuk toe. Een mooie anekdote is ook wat Clarinval overkwam bij de vorming van de Vivaldi-regering. Clarinval was genoemd als kandidaat-minister, maar had tot vlak voor de eedaflegging niets van zijn voorzitter gehoord. Clarinval twijfelde. Hij woont best ver van Brussel. Moest hij voor de zekerheid toch maar richting het paleis vertrekken, om niet te laat te komen?

Uiteindelijk heeft zijn vrouw gezegd: trek een pak en das aan, rij naar Brussel, de voorzitter zal je misschien onderweg bellen. Clarinval is toen in tranen in zijn auto gestapt, en echt slechts minuten voor de geplande eedaflegging heeft Bouchez hem gebeld om te zeggen dat hij inderdaad minister werd en zich naar het paleis moest reppen. Zo is Bouchez. Hij heeft heel weinig interesse voor timing en laat zich niet door de klok onder druk zetten. Hij zal altijd te laat komen voor een interview, behalve voor televisie en radio, waar hij niet anders kan.

Volgens sommigen wilde Bouchez bij de start van deze regering weer eens alle aandacht naar zich toe trekken.

De Meeûs: Dat geloof ik echt niet. Bouchez heeft dit niet nodig om in de media te komen.

Hoe vervelend is het voor premier Bart De Wever dat een sluipschutter, zoals hij op de RTBF werd genoemd, als Georges-Louis Bouchez nu buiten de regering blijft?

De Meeûs: Dit is geen goed nieuws voor Bart De Wever, maar ik zou het ook relativeren. Ook binnen de regering kon Bouchez een sniper zijn. Hij vat nu eenmaal elke discussie aan als een gevecht, dat hij per se wil winnen. Als hij iemand in de straat tegenkomt die het met hem oneens is, zal hij een halfuur op die persoon inpraten om hem van zijn gelijk te overtuigen. Binnen of buiten de regering: het blijft George-Louis Bouchez. (lacht)

De Wever zelf maakte er een opmerking over, en ook op X was er veel over te doen: het slechte of zelfs onbestaande Nederlands van Bouchez. Zou dat hebben meegespeeld in zijn besluit om af te zien van Binnenlandse Zaken?

De Meeûs: Misschien ergens ver in de achtergrond. Bouchez zegt dat hij alles begrijpt in het Nederlands, maar de taal spreken lukt voorlopig niet. Maar hij is niet iemand die veel last heeft van complexen. Het enige complex dat ik bij hem ontwaar, is een beetje een sociaal complex, door zijn bescheiden afkomst. Bouchez is ook iemand die goed praat, hij is rad van tong, argumenteert graag, heeft veel overtuigingskracht. In een andere taal is dat natuurlijk veel moeilijker.

Bouchez zei dat hij heeft gekozen voor zijn verstand en niet voor zijn hart. Maar waarom lag de portefeuille van Binnenlandse Zaken hem zo na aan het hart? Heeft hij niet veel meer vrijheid en macht als partijvoorzitter?

De Meeûs: Vergeet niet dat zijn grote voorbeeld de gewezen Franse president Nicolas Sarkozy is. Bouchez heeft een vergelijkbare politieke stijl, is ideologisch ook uitgesproken rechts, en wil vanuit die positie, zoals Sarkozy destijds, het gevecht aangaan met extreemrechts op thema’s als liberalisme, veiligheid en migratie. Sarkozy was in 2005 zowel partijvoorzitter van de UMP als minister van Binnenlandse Zaken. Als verdediger van de harde aanpak was hij in die functie twee jaar lang haast dagelijks op televisie. Als minister van Binnenlandse Zaken had Bouchez met de politie mee naar het Zuidstation kunnen gaan als er een operatie op til was. En elke dag als ‘mister veiligheid’ de media bellen om te laten zien wat er op het terrein allemaal verandert. In die zin snap ik dat zijn hart bij Binnenlandse Zaken lag.