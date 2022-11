België verwerpt Russische annexatie van Oekraïense gebieden

De plenaire Kamer heeft donderdag unaniem een resolutie van N-VA-Kamerlid Theo Francken goedgekeurd waarmee de annexatie van bezette Oekraïense gebieden door Rusland wordt verworpen.

De Russische president Vladimir Poetin lijfde eind september vier bezette gebieden in het oosten van Oekraïne in nadat de bevolking in door het Kremlin georganiseerde schijnreferenda had aangegeven bij Rusland te willen aansluiten. Het gaat om Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja. Met de resolutie verwerpt de Kamer die annexatie.

De tekst vraagt dat de federale regering de gebieden en hun inwoners op diplomatiek vlak blijft behandelen als delen van Oekraïne, en dat russificatie in de bezette gebieden – net als op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 al door Rusland werd ingelijfd – wordt afgekeurd.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties veroordeelde de illegale Russische annexatie eerder deze maand, nadat een soortgelijke tekst in de Veiligheidsraad sneuvelde omdat permanent lid Rusland zijn veto stelde. Bij de stemming in de Algemene Vergadering van de VN stemden naast Rusland ook Wit-Rusland, Syrië, Noord-Korea en Nicaragua tegen.