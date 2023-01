België levert voor 92 miljoen militair materiaal aan Oekraïne

België gaat opnieuw voor 92 miljoen euro militair materiaal leveren aan Oekraïne. Dat heeft de federale regering vrijdag beslist. Het gaat onder meer om luchtdoelraketten en machinegeweren. De totale waarde van alle geleverde en toegezegde militaire hulp staat nu op 223,4 miljoen euro.

Donderdag werd al toegelicht dat er AMRAAM-raketten (‘Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles’), lichte antitankwapens (LAW) en antitankgranaten zouden worden gestuurd. Daarnaast is sprake van Minimi-machinegeweren en van automatische geweren van het type Scar. Er worden ook voertuigen geleverd, onder meer van het type Iveco Lynx. ‘Die zullen op korte termijn worden vervangen bij Defensie’, zei bevoegd minister Ludivine Dedonder vrijdag. ‘Een deel van de wapens en munitie komt uit de eigen stock’, aldus Dedonder. ‘Een ander deel werd aangekocht bij de Belgische wapenindustrie om meteen door te leveren aan Oekraïne. Om veiligheidsredenen geven we geen details over de aantallen van het geleverde materieel.’

Tanks zal België niet sturen, hoewel dat een van de prangendste vragen is van het Oekraïense leger. ‘We hebben geen manier gevonden om te beantwoorden aan die vraag’, zei Dedonder. ‘We hebben er geen meer in stock en in de handel hebben we geen operationele gevonden.’

De vraag naar gevechtsvliegtuigen is volgens eerste minister Alexander De Croo niet gesteld aan ons land. En als ze ooit worden gevraagd, kunnen ze onmogelijk worden geleverd zonder begeleiding en omkadering. ‘Dit zijn bij de meest geavanceerde gevechtssystemen die we hebben.’

Diamanthandel

Naast militaire geeft België ook financiële hulp. ‘Er werd immers al voor 127 miljard euro schade aangericht in Oekraïne’, zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez. ‘De helft van de kinderen heeft al school gemist.’ België heeft daarom al 14 miljoen euro uitgetrokken voor de versterking van de scholen en de psychologische begeleiding van kinderen. Er werd ook al voor 8 miljoen euro aan geneesmiddelen verstrekt.

De Croo ging vrijdag tot slot nog in op de diamanthandel met Rusland. ‘De handel in diamant tussen Rusland en België is zeer fors afgenomen’, zei hij. ‘Maar het volume gaat nu via andere landen. Dat soort verschuiving moeten we tegengaan. We zijn daarom bezig om samen met de Europese Commissie een aanpak uit te werken die breder gaat dan Europa, om tot een systeem te komen dat kan zorgen dat de export van Russische diamant stilvalt.’