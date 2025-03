Belg wil Georges-Louis Bouchez (MR) niet in regering

Zelf droomt hij er nog van, maar de Belgen vinden Georges-Louis Bouchez ongeschikt voor het ministerschap.

De aanstelling van de Vlaamse, Belgicistische econoom Rudy Aernoudt als zijn nieuwe kabinetschef begin deze week is volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ook een nieuwe stap richting de uitbouw van een Vlaamse MR en een nationale liberale beweging. Het laat zich raden hoe de veelgeplaagde Open VLD-voorzitter Eva De Bleeker naar de opdoemende concurrentie kijkt. Maar intussen staat de partij van Bouchez in Wallonië zelf ook op verlies.

Een peiling van Het Laatste Nieuws, VTM, Le Soir en RTL laat niet alleen zien dat de Open VLD in Vlaanderen de kiesdrempel nadert, maar ook dat de MR in Wallonië een tik krijgt. Monsieur 30 pourcent, de grote winnaar van de verkiezingen op 9 juni, zakt naar 24,8 procent van de kiesintenties. Bouchez zou daarmee het politieke leiderschap in Wallonië opnieuw moeten afstaan aan de PS.

Wat gaat er mis? ‘Dat de PS opnieuw de grootste Waalse partij wordt in deze peiling verrast me wel,’ zegt Bernard Demonty, chef Politiek van Le Soir. Ook Les Engagés, coalitiepartner van de MR in Wallonië en federaal, moet overigens aan kracht inboeten.

‘De oorzaken daarvan liggen niet zozeer in Wallonië zelf. Het heeft vooral te maken met de federale regering-De Wever. De ambtenaren, de politiemensen, het onderwijzend personeel, de vrouwen – heel wat groepen in de samenleving zijn misnoegd over de geplande maatregelen. Die onvrede is in Wallonië niet alleen breder verspreid, ze krijgt er ook meer media-aandacht dan in Vlaanderen. Behalve de PS, die voor het overige niet in topvorm verkeert, spint vooral de PTB daar garen bij.’

Nog een mogelijke verklaring voor het verlies van MR en Les Engagés, aldus Demonty, is dat het wantrouwen van de Walen jegens Bart De Wever toch ‘hardnekkiger’ blijkt dan verwacht.

Waarover Vlamingen, Brusselaars en Walen het in deze peiling wél roerend eens zijn, is dat ze ‘GLB’ ongeschikt vinden voor het ministerschap. Van alle Belgen geldt dat voor maar liefst 80 procent, maar ook bij de Walen wil 70 procent Bouchez liever niet in de federale regering. En dat terwijl de flamboyante voorzitter volgens aanhoudende geruchten nog steeds zijn zinnen heeft gezet op de portefeuille van huidig minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, zodra de Brusselse formatie eenmaal in de plooi is gelegd. Iets wat, toegegeven, nog wel even kan duren.

‘Zelfs van de MR-kiezers wil maar 42 procent Bouchez als minister’, zegt Demonty. ‘Dat heeft te maken met zijn polariserende stijl. Hij geldt als een onruststoker. Al ziet Bouchez het natuurlijk helemaal anders. Voor hem betekenen deze percentages dat mensen hem juist sterk waarderen in zijn rol als partijvoorzitter en hem daar niet kwijt willen.’