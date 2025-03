Beleidsverklaring Theo Francken: defensie zal geen militaire domeinen meer verkopen, personeelsbestand moet naar 40.000

Het leger zal geen militaire domeinen meer verkopen. De geplande verkoop in Geel wordt herbekeken. Dat is een van de maatregelen uit de beleidsverklaring van minister van Defensie Theo Francken. Hij wil ook naar een leger van meer dan 40.000 personeelsleden, reservisten meegerekend.

In de beleidsverklaring doet de N-VA’er uit de doeken hoe hij het leger de komende jaren wil versterken. “We hebben onze kwartieren zelf nodig, hetzij militair, hetzij voor industriële productie”, schrijft hij.

De militaire basis in Koksijde wordt opnieuw volledig operationeel. Enkele jaren geleden werd nog de sluiting van de vliegbasis aangekondigd. De helikopters zouden dan verhuizen naar de luchthaven van Oostende. Beide landsdelen krijgen een ‘kwartier van de toekomst”, zoals al aangekondigd door de vorige federale regering.

Aan Vlaamse kant werd dat aan Geraardsbergen toegewezen, maar het nieuwe stadsbestuur heeft laten weten geen voorstander meer te zijn. Het wordt dus niet Geraardsbergen, bevestigt Francken in zijn nota.

Het personeelsbestand van Defensie moet evolueren naar meer dan 40.000. In het plan van de vorige regering werd op 25.300 militairen en 3.800 burgers gemikt. Voor Francken moet dat naar 29.000 militairen en 5.700 burgers stijgen. Met de reservisten erbij gaat het totale aantal boven de 40.000.

Vanaf volgend jaar komt er een vrijwillig militair dienstjaar voor 18-jarigen. Dat zal goed worden betaald, belooft de minister. Na dat jaar kunnen de jongeren bijtekenen of de reserve vervoegen.

Er komt een transformatieplan om verlaten industriële sites om te vormen in militaire productiesites. De site van Audi in Vorst wordt de eerste test. Wat de militaire aankopen betreft, is grond-luchtverdediging de prioriteit.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in drones en counterdrones, electronic warfare, munitie-opslag en zware artillerie. “We kopen het beste op de markt”, aldus Francken. “Als het Europees kan, doen we het, maar het is geen fetisj. Het beste materiaal is wat onze militairen verdienen. Indien mogelijk en opportuun kopen we bij van wat we al besteld hebben, mits voldoende economische return voor onze eigen economie.”

CD&V: “Na F-35 geen grote militaire bestellingen meer in VS”

Het F-35-gevechtsvliegtuig moet de laatste grote bestelling van militair materieel zijn in de VS. Dat zei Nawal Farih, Kamerfractieleider van CD&V, zondag in De Zevende Dag op VRT 1.

Portugal en Canada plaatsten afgelopen week vraagtekens bij hun bestelling van F-35-vliegtuigen, omdat ze niet meer blindelings willen meegaan in het huidige Amerikaanse beleid. “Bij ons is daar zelfs nog geen debat over geweest”, zei Bogdan Vanden Berghe van Groen zondag. “Op dit moment zomaar blindelings militair materieel aankopen in de VS, levert niets op en zorgt voor een schuld die nog generaties lang zal standhouden.”

“Die F-35’s gaan ons niet beschermen, die sluizen gewoon nog meer geld door naar de VS”, vond ook Jos D’Haese van PVDA. De federale meerderheidspartijen zitten echter op een andere lijn. CD&V wil de gevechtsvliegtuigen blijven afnemen, maar daarna moet het wel stoppen.

“Het zou voor CD&V de laatste keer moeten zijn dat we nog zo’n aankopen doen in de VS”, zei Nawal Farih. “We moeten investeren in strategische autonomie en zorgen dat we de economie naar hier halen.”

Voor N-VA hoeven de bestellingen niet te stoppen. “Dit is absoluut niet de laatste keer”, zei Kamerfractieleider Axel Ronse. “Producent Lockheed Martin is Amerikaans, maar er worden wereldwijd stukken geproduceerd voor het vliegtuig. De F-35 is waar Poetin het meeste schrik van heeft.”

De meerderheidspartijen zijn het er wel over eens dat er fors moet worden geïnvesteerd in de Belgische defensie. Volgens N-VA met een investeringsniveau ter grootte van “minstens” 2,5 procent van het bbp tegen 2029.

Hoe dat zal worden betaald, moet de komende weken blijken. “Wij gaan zeker niet aan de sociale zekerheid raken”, zei Farih. “Ik denk onder meer aan de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear, en ik denk ook aan een defensiebon, naar analogie met de staatsbon.”

Vanden Berghe hekelde tot slot dat er tegelijk, in uitvoering van het regeerakkoord, wordt bespaard op ontwikkelingssamenwerking. “Snoeien in ontwikkelingssamenwerking, is de rode loper uitrollen voor Poetin”, zei hij.