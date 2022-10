Begrotingsconclaaf gaat verder met bilaterale vergaderingen

Op het begrotingsconclaaf van de federale regering wordt voorlopig bilateraal onderhandeld. Een voorstel om te snoeien in de perequatie van de ambtenarenpensioenen veroorzaakt naar verluidt ruis op de lijn met de PS, elders valt te horen dat er van een echte clash geen sprake is.

De federale regering zit al het hele weekend samen voor een begrotingsconclaaf. Nadat eerder het luik energie voorlopig werd afgerond, wordt er voorlopig bilateraal onderhandeld. Er ligt nog van alles op tafel, maar volgens eensluidende bronnen is er in elk geval sprake van een liberaal voorstel om te snoeien in de perequatie van de ambtenarenpensioenen. Dat systeem zorgt ervoor dat de pensioenen van ambtenaren niet alleen mee stijgen met de indexering maar ook met de ambtenarenlonen. Volgens één bron ligt er een voorstel op tafel om de perequatie voor 2023 volledig te schrappen.

Dat veroorzaakt een zekere frustratie bij de PS, die met Karine Lalieux de minister van Pensioenen levert, terwijl zij momenteel niet rond de tafel zit. De Franstalige socialisten huiveren ervoor te raken aan opgebouwde rechten van gepensioneerden. Elders valt te horen dat er geen sprake is van een echte clash, en dat er simpelweg een evenwicht gevonden moet worden tussen besparingen en nieuwe inkomsten. Het is niet zeker of de federale topministers zondagavond ook nog plenair samenkomen. Een akkoord over de begroting wordt vandaag/zondag hoe dan ook niet meer verwacht. Premier De Croo maakt dinsda