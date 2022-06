‘Begrijp de zorgen van de boeren’, zegt minister Brouns

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) zegt dat hij de zorgen van de protesterende boeren begrijpt en hij belooft dat de bezwaren die zijn ingediend tegen het stikstofakkoord ernstig bekeken zullen worden.

Een evenwichtige oplossing is wel enkel mogelijk als er samengewerkt wordt. Dat zei de CD&V-minister donderdag in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

In Nederland lijkt het protest van de boeren tegen het stikstofbeleid steeds grimmiger te worden. Ook in Vlaanderen borrelt er protest in de landbouwsector. Zo waren er gisteren/donderdag acties van boze boeren tegen het Vlaamse stikstofakkoord. Dat protest verliep wel rustig en sereen.

Ook bij Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) in Kinrooi in de provincie Limburg zijn tientallen boeren met hun tractoren samengekomen. Brouns ging er in gesprek met de boeren en luisterde naar hun grieven. ‘Het protest verliep op een heel waardige en respectvolle manier’, zo zei Brouns donderdag in De Ochtend.

Brouns zegt dat hij de bezorgdheden van de boeren begrijpt en hij belooft ook dat hun bezwaren grondig bekeken zullen worden. ‘Het is nu de belangrijkste boodschap voor ons in Brussel om rekening te houden met die bezwaren om tot een evenwichtig kader te komen waarin er een toekomst is voor die Vlaamse land- en tuinbouwers met respect voor die heel kwetsbare natuur. Want daar ligt nu net die uitdaging.’

Brouns zegt verder nog in de zomer volop door te werken om die bezwaren zo snel mogelijk te kunnen behandelen en antwoorden te bieden om tot een stevig vergunningenkader te komen in het najaar. ‘We moeten samen een akkoord maken voor de toekomst. Dat is belangrijk.’