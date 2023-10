Bart Somers gaat voor burgemeesterschap van Mechelen

Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Bart Somers ambieert geen nieuw ministermandaat, maar wil wel opnieuw gaan voor het burgemeesterschap van Mechelen. Dat zei de Open VLD-politicus zondagmiddag in het VTM Nieuws.

Somers erkende dat zijn partij in moeilijk vaarwater verkeert. Deze zomer werd beslist om Open VLD te vernieuwen. ‘Daar wil ik actief aan meewerken. Ik steun voorzitter Tom Ongena daarin’, aldus Somers, die verwees naar de aanstelling van Paul Van Tigchelt als nieuwe minister van Justitie.

‘Nieuwe gezichten zijn een noodzakelijke voorwaarde, maar niet de enige, voor de heropstanding’, zei Bart Somers nog. Hij had veel begrip voor de emoties over de ministerwissel, ‘maar dat moet binnenkamers gehouden worden’. Zelf ambieert hij geen nieuw ministermandaat, maar wel een nieuw burgemeesterschap in Mechelen.

In De Zevende Dag reageerde oud-partijvoorzitter, -minister en -Europees commissaris Karel De Gucht ook over de ministerwissel en de aankondiging van Gwendolyn Rutten in de nasleep daarvan dat ze de nationale politiek verlaat na deze legislatuur.

‘Ik hoop dat ze op haar stappen zal terugkeren. Als ik daarbij kan helpen zal ik dat zeker doen. Ik denk dat ze in de toekomst voor de partij een zeer belangrijk persoon is, niet alleen in haar provincie maar ook nationaal. Dat haar nationale carrière voorbij zou zijn, is niet waar. We spreken hier immers maar over de vervanging van de minister van Justitie voor zeven maanden’, aldus nog Karel De Gucht.