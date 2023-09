‘Bart De Wevers waarschuwingen voor Vlaams Belang en PTB krijgen veel steun in Franstalig België’

Bart De Wever opende in La Libre Belgique een zuidelijk front in zijn antiwokeoffensief.

Liefst vier pagina’s trok La Libre Belgique afgelopen zaterdag uit voor een interview met Bart De Wever. De N-VA-voorzitter en Antwerpse burgemeester kreeg alle ruimte om zijn kruistocht tegen woke naar Franstalig België uit te breiden, en daarna bleven er nog ettelijke kolommen over voor de echte politiek. De Wever benadrukte andermaal de onvermijdelijkheid van het confederalisme, deelde goede en slechte punten uit aan Paul Magnette (PS) en Georges-Louis Bouchez (MR), vuurde verbale kruisraketten af naar tegenstanders aan weerszijden van de taalgrens, van het Vlaams Belang tot Ecolo en alles ertussenin.

Even opvallend als de lengte was de zeldzaamheid van het interview. ‘Het was al van september 2018 geleden dat De Wever nog met onze krant had gesproken’, zegt politiek journalist Jacques Hermans, overigens zelf geboren en getogen in Antwerpen.

Toen Hermans groen licht kreeg voor een audiëntie op het Schoon Verdiep sprongen zusterkrant La Dernière Heure en nieuwszender LN24 meteen op de kar. Er was een aanleiding voor het grootschalige mediaoffensief: de pas verschenen Franse vertaling van De Wevers pamflet Woke. ‘De echte aanleiding was natuurlijk de start van de verkiezingscampagne’, zegt Hermans. ‘Daarin zal het thema woke trouwens geen rol spelen. In Franstalig België ligt niemand daar wakker van, dat beseft De Wever zelf.’

De rol van boeman is overgenomen door Tom Van Grieken.

De politieke boodschap klonk weinig verrassend: na de verkiezingen wordt confederalisme de enige manier om aan de totale institutionele blokkering te ontsnappen. Vindt hij daarmee gehoor aan de andere kant van de taalgrens? ‘Magnette heeft na de publicatie meteen afwijzend gereageerd’, zegt Hermans. ‘Maar bij de publieke opinie bereikt De Wever wel zijn doel. Lezers zijn het niet over de hele lijn met hem eens, maar ze vinden wel dat hij zinnige standpunten inneemt. Vooral zijn waarschuwingen voor het extremisme van zowel het Vlaams Belang als de PVDA/PTB krijgen opvallend veel steun.’

Hermans ziet een evolutie in De Wevers imago in Franstalig België. ‘Lange tijd was hij de doodgraver van België. Dat is niet helemaal van de baan, maar ik hoor toch veel meer nuance als het over hem gaat. De rol van boeman is overgenomen door Tom Van Grieken (VB). In het interview speelt De Wever daar gretig op in. De teneur is: als jullie niet naar mij willen luisteren of met mij willen onderhandelen, kijk dan eens goed wie er achter mij staat.’