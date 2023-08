‘Bart De Wever is kosmopolitischer dan Tom Lanoye denkt’

‘De grote stad wordt nog steeds eerder als een functie behandeld dan als plek waar men graag wil wonen en een gezin wil grootbrengen. Ik geloof nochtans dat de toekomst van de mensheid vooral in de grote steden ligt.’

Aan het woord is niet de Londense burgemeester Sadiq Khan, zijn Parijse collega Anne Hidalgo, en zelfs niet professioneel Mechelaar Bart Somers. De tekst staat in Het verhaal van Antwerpen, waarin burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever u voor een kleine 40 euro door de geschiedenis van zijn stad meevoert.

Het blijft onderbelicht: de N-VA is een partij voor de hardwerkende maar spaarzame Vlaming uit Fermettegem, die de stad hoogstens omarmt tijdens de koopjesperiode, en tegelijk bestiert dezelfde partij al sinds 2013 de grootste stad van Vlaanderen.

Daarom is het onterecht dat Tom Lanoye De Wever in zijn pamflet Woke is het nieuwe Marrakechpact een ‘provinciaal politicus’ noemt, enkel en alleen omdat hij ‘maar’ voor ‘t Schoon Verdiep kiest.

Provinciaal? De Antwerpse burgervader vecht een drugsoorlog met internationaal allure uit, die vertakkingen heeft van Latijns-Amerika tot Dubai. Vergelijk dat met Gent, de tweede Vlaamse stad, waar sprake is van de Neuzekesoorlog, een hetze tussen straatverkopers van cuberdons.

Bart De Wever is een grotere kosmopoliet dan Tom Lanoye denkt. Dat blijkt ook uit zijn mobiliteitsbeleid, met eerst de lage-emissiezone en sinds kort het parkeerverbod voor niet-Antwerpenaren. Het gaat met horten en stoten, maar voor we het weten meet Antwerpen zich met échte leefbare steden die niet langer buigen voor Koning Auto. Wanneer De Wever door Barcelona wandelt, onderdrukt hij vast zijn innerlijke Koen Kennis. Hij vergaapt zich er niet alleen aan de Catalaanse onafhankelijkheidsvlaggen aan de balkons, maar ook aan de zaligheid van een stad waar de wagen niet de maat der dingen is.

En zou drarrie Lanoye meer Arabische leenwoorden kennen dan De Wever, die al openlijk sprak over de taalmetamorfose bij zijn schoolgaande kinderen? Of neem zelfs zijn antiwokediscours: Donald Trump en Ron DeSantis ondervonden in de VS al dat het niet per se haaks hoeft te staan op de waarden van – veelal vrome – nieuwkomers. Wanneer De Wever tijdens de ramadan onopgemerkt iftars bezoekt, weet hij wat gezegd.

Want dat klopt dan weer wel: de N-VA’er verbergt grotendeels zijn kosmopolitische kant, vermoedelijk vanwege zijn kiespubliek, dat afkerig staat tegenover de grote stad.

Een mens moet zich in íéts onderscheiden van Bart Somers.