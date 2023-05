Bart De Wever: ‘Als Vlaams Belang zijn shit opkuist, waarom niet?’

‘Als de communisten mee besturen, dan zet ik mijn valiezen klaar.’ Bart De Wever zou eerder in zee gaan met Vlaams Belang dan met de PVDA, zegt N-VA-voorzitter in De Zondag. De populairste politicus van Vlaanderen laat zijn licht schijnen over de toekomst van het confederalisme en zet zijn boodschap op scherp.

Wat is de huidige communautaire positie van N-VA?

‘Wij hebben negen jaar geleden een groot congres gehouden om die positie scherp te stellen en die blijft overeind. Wij zijn ervan overtuigd dat onze welvaart bedreigd wordt door de Belgische structuur. Noord en zuid moeten eindelijk hun eigen keuzes kunnen maken. Dat betekent een confederaal model.’

‘Kan dit met de PS?’, vraagt de weekendkrant.

‘Ja. Dat zal niet ter harte zijn, maar zij zullen gedwongen worden door de onmogelijkheid om nog een regering te vormen. Oké, mede door het succes van de extreme partijen. (fijntjes) Dat is dan het enige nut dat deze hebben’, vindt De Wever. ‘De regering De Croo had één missie: tonen dat België werkt. Ze is daarin faliekant aan het mislukken.’

Dat Tom Van Grieken Dries Van Langenhove blijft knuffelen, kan ik echt niet begrijpen. Die man spuit voortdurend antisemitisme, vrouwenhaat en liefde voor Poetin.

‘Als België in het ravijn ligt’, zoals de N-VA-voorzitter op het congres zei, ‘is het dan geen tijd voor een onafhankelijk Vlaanderen?’, wil De Zondag nog weten.

‘Ik ben geen revolutionair en daar is ook geen draagvlak voor in Vlaanderen.’

Volgens de laatste peiling zouden de communisten meer stemmen halen dan de liberalen. Is de Antwerpse burgemeester daar blij mee?

‘Néén. Ik vind dat zelfs verschrikkelijk in één van de meest welvarende regio’s van de wereld. Er zijn maar weinig landen die beter herverdelen dan wij,hoor. Let op: ik word ook niet vrolijk van het succes van extreemrechts. Ook voor hen is bezorgdheid gewettigd. Maar de communisten … (even stil) ik ben daar echt bang van.’

De krant vraagt zich ook af of hij met Vlaams Belang zou besturen.

‘Ja, natuurlijk. Als Vlaams Belang zijn shit opkuist, waarom niet? Maar zolang die partij extremisten duldt die voortdurend anderen beledigen en onder de gordel aanvallen, dan zet ze zichzelf buitenspel. De dag dat zij een geloofwaardig traject opzetten om daarmee te stoppen, kunnen ze wat mij betreft mee besturen.’

Ziet De Wever Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken daartoe in staat?

‘Misschien, maar hij doet het niet, hoewel hij de machtigste voorzitter van allemaal is. Dat hij Dries Van Langenhove blijft knuffelen, kan ik echt niet begrijpen. Die man spuit voortdurend antisemitisme, vrouwenhaat en liefde voor Poetin. Waarom blijf je hem verdedigen?’