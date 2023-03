‘Audit Boechout wijst op verregaande collusie tussen politiek en vastgoedwereld’

De audit die Audit Vlaanderen deed over de werkwijze van het lokaal bestuur van Boechout in een aantal stedenbouwkundige dossiers, wijst op een verregaande collusie tussen lokale politiek en vastgoedwereld. Dat zegt het nieuwsmagazine Apache, dat de (geheime) audit kon inkijken. Boechout staat sinds woensdag onder verscherpt toezicht, een maatregel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).

De audit kwam er na een klacht van gemeenteraadslid Filip Peeters van oppositiepartij ’t Dorp. Volgens Apache onderzocht de audit concreet de contacten tussen burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout-Vremde) en lokale projectontwikkelaars in vier bouwdossiers. Uit onder meer mailverkeer van T’Sijen zou blijken dat de burgemeester er nauwe persoonlijke contacten op nahield met de projectontwikkelaars die dossiers hadden lopen in zijn gemeente en dat er mogelijk sprake is van belangenvermenging in het kader van de verkiezingscampagne van 2018 waarin een van de projectontwikkelaars een actieve rol zou hebben gespeeld.

De audit zou volgens Apache ook spreken van inbreuken tegen de deontologische code van lokale mandatarissen, en van mogelijke schendingen van het beroepsgeheim.

De audit vormde eerder deze week de aanleiding om Boechout onder verscherpt toezicht te plaatsen. Minister Somers heeft Antwerps gouverneur Cathy Berx de opdracht gegeven om met het gemeentebestuur samen te zitten, om de aanbevelingen uit de audit te bespreken.

Geen van de betrokkenen wil daar momenteel inhoudelijk over communiceren, gezien de audit zelf geheim blijft.

Burgemeester T’Sijen laat vrijdagmiddag in een reactie weten dat hij het niet eens is met alle vaststellingen van Audit Vlaanderen, maar dat hij wel de aanbevelingen die worden gedaan ter harte wil nemen. “Deze aanbevelingen gaan onder andere over initiatieven naar politieke mandatarissen en personeelsleden om mogelijke belangenvermenging, het nastreven van een particulier belang of deontologische inbreuken te vermijden”, zegt hij. “Dit gaan we in het kader van het verscherpt toezicht van de gouverneur op korte termijn ook bespreken met de administratie en de gouverneur.”

Het lekken van de audit noemt T’Sijen een “eenzijdige, bewuste, politieke beschadiging”.

De betrokken bouwdossiers werden correct behandeld door het gemeentebestuur en de gemeenteraad, meent de burgemeester. “Ik wens hierbij ook uitdrukkelijk te zeggen dat er op geen enkele manier corruptie of persoonlijke verrijking in het spel is”, zegt hij. “Audit Vlaanderen wordt hier ingezet in een context van een burenruzie en het beschadigen van politieke tegenstanders.”

T’Sijen stelt nog dat hij in de verschillende dossiers steeds in het kader van het algemeen belang heeft gehandeld.