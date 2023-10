Assita Kanko wil Hans Bonte van de troon stoten in Vilvoorde

Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) wil de eerste vrouwelijke burgemeester van Vilvoorde worden. De N-VA heeft haar voorgedragen als lijstrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, zo is woensdagavond bekendgemaakt.

Kanko wil in de eerste plaats werk maken van een ‘sterk integratiebeleid’ in Vilvoorde. ‘We willen veel sterker inzetten op onze Nederlandse taal en onze waarden en normen uitdragen’, zegt het N-VA-kopstuk, zelf afkomstig van Burkina Faso. ‘Integratie versterkt niet alleen onze Vilvoordse gemeenschap, maar creëert ook kansen voor nieuwkomers zelf, zowel op sociaal vlak als op de arbeidsmarkt.’

De Vilvoordse legt daarnaast de focus op veiligheid. Zo wil ze meer investeren in het politiekorps, en pleit ze voor de invoering van een randpremie voor politieagenten. ‘Zo worden de lonen competitief met die van Brusselse agenten, die een tweetaligheidspremie krijgen’, zegt Kanko. ‘De socialisten investeren al jaren te weinig in ons politiekorps. Nu de federale Vivaldi-vrienden van het stadsbestuur daarbovenop het Kanaalplan hebben afgeschaft, is de malaise compleet.’

Kanko heeft voorts de ambitie om meer maatregelen te nemen om investeringen aan te trekken, en wil ‘meer respect’ tonen voor de Vilvoordse burgers. Ze verwijst daarbij onder meer naar een petitie tegen het nieuwe circulatieplan in Koningslo, die door een duizendtal inwoners werd getekend.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde de N-VA in Vilvoorde 12,4 procent van de stemmen, goed voor vier van de 35 zetels. Daarmee werd de partij naar de oppositiebanken verwezen.