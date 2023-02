Asiel en migratie: voor- en tegenstanders voeren actie aan hotel in Ruisbroek

Een delegatie van de extreemrechtse partij Vlaams Belang heeft zaterdag aan het IBIS-hotel in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, actiegevoerd tegen de keuze om er ex-bewoners van het kraakpand in Schaarbeek onder te brengen. Op hetzelfde moment vond er een kleine tegenbetoging plaats.

De politiezone Zennevallei laat weten dat een 150-tal aanhangers van Vlaams Belang aanwezig waren. Ze hadden op een nabijgelegen pleintje een klein podium opgesteld en hielden daar speeches tegen de beleidskeuzes en het asielbeleid in ons land. Ze hadden een spandoek bij met “Stop Hotel Belgica” op. Ze vinden het niet kunnen dat asielzoekers uit Brussel worden overgebracht naar een hotel in Vlaanderen.

“Ondanks alle beloftes dat men geen asielzoekers of illegalen in hotels zou opvangen, is dat wel wat gebeurt. De Moor is de controle over de situatie volledig kwijt”, zegt Vlaams Belang-fractievoorziter in de Kamer Barbara Pas.

Op een gegeven moment wilden twee asielzoekers het gesprek aangaan met de Vlaams Belangers, maar ze werden meteen weggestuurd.

Iets verderop vond een kleine tegenbetoging plaats met een 15-tal sympathisanten en buurtbewoners. Zij hadden twee spandoeken mee met daarop “Refugees Welcome” en “Geen mens op straat”.

De politie laat weten dat beide acties zonder noemenswaardige incidenten verlopen zijn.