Artsen zonder Grenzen vreest nieuwe toestroom dak- en thuislozen na maatregel De Moor

De beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) om alleenstaande, mannelijke asielzoekers tijdelijk geen opvang meer te bieden in het Fedasil-netwerk, stuit ook bij Artsen Zonder Grenzen (AZG) op onbegrip.

‘De beslissing is een absurd idee dat het aantal mensen op straat alleen maar zal doen toenemen’, zegt Jean-Paul Mangion, medisch coördinator bij de hulporganisatie.

AZG zegt dat er momenteel al sprake is van chaos door een gebrek aan onderdak voor asielzoekers, terwijl ze daar recht op hebben. ‘Gezien het grote aantal mensen dat nu al op straat slaapt en de kraakpanden die nu moeten sluiten (zoals die in de Wetstraat op donderdag), denken we dat deze beslissing de chaos alleen maar zal verergeren’, luidt het. ‘Deze ontoelaatbare beslissing dreigt, na twee jaar crisis waarin de plaatsen voor alleenstaande mannen al zeer beperkt waren, een nieuwe toestroom van dak- en thuislozen te veroorzaken in de hoofdstad en elders in België.’

De ngo wijst op ‘de rampzalige gevolgen van het gebrek aan onderdak voor de mentale en fysieke gezondheid’ van asielzoekers. ‘De patiënten die we zien hebben grote noden, ze hebben geleden onder trauma’s, zware depressies, angsten en psychoses. Velen van hen zijn ook slachtoffer van verschillende vormen van geweld, fysiek, seksueel of politiegeweld, hier in België, maar ook in hun land van herkomst en op de migratieroute die ze volgden.’

AZG roept de regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen en haar nationale en internationale verplichtingen na te komen. ‘Er moeten urgentiemaatregelen worden genomen’.

De Moor besliste om alleenstaande mannen tijdelijk te weren uit de opvang wegens een sterke stijging van het aantal gezinnen dat asiel aanvraagt. Alle beschikbare plaatsen worden nu voor hen voorbehouden, zei ze.