Activisten beplakken hoofdkwartier N-VA en kabinet Lahbib

Activisten van het collectief People Against ECT hebben maandagochtend omstreeks 7.30 uur een dubbele guerrilla-actie gehouden aan het hoofdkwartier van N-VA en aan het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) in Brussel. Ze beplakten de gebouwen met affiches en eisen zo dat België zo snel mogelijk uit het Energiehandvestverdrag (ECT) stapt.

Op enkele minuten was de klus maandagmorgen geklaard. Met behanglijm en affiches in de hand beplakten de activisten op enkele minuten de ramen en voorgevels van het N-VA-gebouw en het kabinet-Lahbib. Op de affiches maken ze duidelijk dat de partijen MR en N-VA hun verantwoordelijkheid moeten nemen en uit het ECT moeten stappen om het klimaat te redden. Ze hopen dat België zo het voorbeeld volgt van onder meer Italië, Frankrijk, Polen en nu ook Duitsland.

‘Lahbib spreekt op COP27, maar stemt tegen het klimaat’, ‘Jambon stemt tegen het klimaat en zet Vlaanderen onder water’ en ‘N-VA maakt Vlaanderen arm’, stond er te lezen op de affiches, die allemaal de hashtag #ExitECT dragen.

“Het Energiehandvestverdrag is een verlies van soevereiniteit voor België en een onaanvaardbare rem op de strijd tegen klimaatverandering”, zegt Chris, van People against ECT. “In het licht van de klimaatcrisis is het schandalig dat deze multinationals staten kunnen laten betalen voor het nemen van maatregelen om af te stappen van fossiele brandstoffen.”

Het is de tweede week op rij dat het collectief actie voert. Vorige week beplakten ze het hoofdkwartier van de partijen Groen en Ecolo.