Politiegeweld tegen transmigranten: 'Toen hun hond me beet, kreeg hij een aai'

'Nadat de hond me had gebeten, verloor ik veel bloed en had ik veel pijn. De agenten duwden me met hun voeten om en trokken hardhandig mijn T-shirt uit. Toen ze de wonde zagen, begonnen ze te lachen. Ze aaiden de hond en zeiden: "Flinke hond!"' De getuigenis is van een 15-jarige Eritreeër, en komt uit een rapport van de ngo Dokters van de Wereld. Die peilde tussen mei en juli 2018 bij 440 transmigranten naar ervaringen met politiegeweld. Voor alle duidelijkheid: politiegeweld in België, niet in Afrikaanse dictaturen zoals Eritrea. 51 slachtoffers van politiegeweld deden uitgebreid verslag van hun ervaringen, evenveel wilden of durfden niet getuigen.

...