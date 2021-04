In het centrum van Antwerpen is zaterdagnacht een man uit Deurne om het leven gekomen na een val uit het raam van een hotel. Dat meldt het Antwerps parket. De 21-jarige probeerde te ontkomen aan een politiecontrole tijdens een lockdownfeestje.

De politie kwam om 4 uur 's morgens ter plaatse in een hotel aan de Meistraat in Antwerpen na verschillende oproepen van lawaaioverlast in een kamer op de bovenste verdieping, zegt het parket. Ook het hotelpersoneel had de gasten al tevergeefs aangesproken. Bij aankomst van de politie probeerden de acht aanwezigen zich te verstoppen.

Een jongeman uit Deurne kroop uit het raam en viel naar beneden. De aanwezige politie-inspecteurs probeerden het slachtoffer te reanimeren tot aankomst van het medisch personeel, maar die pogingen konden niet helpen.

De andere hotelgasten, het hotelpersoneel en de betrokken politiemensen waren zwaar onder de indruk van de feiten en werden opgevangen door de dienst slachtofferzorg. Het parket gaat een onderzoeksrechter vorderen om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

'Ik ben geschokt door het overlijden van een jonge Antwerpenaar vannacht', laat burgemeester Bart De Wever (N-VA) weten in een reactie. 'Ik wil mijn medeleven betuigen aan zijn familie en naasten. Het gerechtelijk onderzoek naar deze verschrikkelijke gebeurtenis loopt.'

De burgemeester merkt dat al sinds de start van de controles op lockdownfeestjes, mensen zich proberen te onttrekken aan de politie. 'De veiligheidsdiensten hebben echter ons algemeen belang voor ogen en zijn er om ons te helpen waar nodig', zegt hij. 'Politiemedewerkers in heel dit land hebben het voorbije jaar bewezen in uitzonderlijke omstandigheden professioneel en integer hun moeilijke opdracht uit te voeren. Maar het overlijden van zo'n jong iemand confronteert ons pijnlijk met de gevolgen van lange lockdownperiodes op het mentaal welzijn, in het bijzonder van jongeren. Ik hoop dat we hierover in alle sereniteit het maatschappelijk debat zullen voeren.'

Gelijkaardig incident in Borgerhout In Borgerhout heeft de Antwerpse politie zaterdagavond een lockdownfeestje stilgelegd waar 16 personen aanwezig waren. Een vrouw probeerde de politie te ontvluchten door uit het raam te springen, zij raakte gewond aan de schouder. De politie deed zaterdagavond rond 20 uur een huiszoeking in een woning in de Luchtvaartstraat in Borgerhout. Daar bleken 16 personen aanwezig, onder wie 4 kinderen. Een van de aanwezigen vertelde de agenten tijdens de controle dat ze naar het toilet moest. Ze probeerde te ontsnappen door uit het raam te springen, maar schreeuwde het uit van de pijn toen ze in de tuin van de buren neerkwam. De politie liet daarop een ziekenwagen komen. De vrouw bleek een verwonding te hebben opgelopen aan de schouder, maar was niet in levensgevaar.

De politie kwam om 4 uur 's morgens ter plaatse in een hotel aan de Meistraat in Antwerpen na verschillende oproepen van lawaaioverlast in een kamer op de bovenste verdieping, zegt het parket. Ook het hotelpersoneel had de gasten al tevergeefs aangesproken. Bij aankomst van de politie probeerden de acht aanwezigen zich te verstoppen. Een jongeman uit Deurne kroop uit het raam en viel naar beneden. De aanwezige politie-inspecteurs probeerden het slachtoffer te reanimeren tot aankomst van het medisch personeel, maar die pogingen konden niet helpen. De andere hotelgasten, het hotelpersoneel en de betrokken politiemensen waren zwaar onder de indruk van de feiten en werden opgevangen door de dienst slachtofferzorg. Het parket gaat een onderzoeksrechter vorderen om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken. 'Ik ben geschokt door het overlijden van een jonge Antwerpenaar vannacht', laat burgemeester Bart De Wever (N-VA) weten in een reactie. 'Ik wil mijn medeleven betuigen aan zijn familie en naasten. Het gerechtelijk onderzoek naar deze verschrikkelijke gebeurtenis loopt.' De burgemeester merkt dat al sinds de start van de controles op lockdownfeestjes, mensen zich proberen te onttrekken aan de politie. 'De veiligheidsdiensten hebben echter ons algemeen belang voor ogen en zijn er om ons te helpen waar nodig', zegt hij. 'Politiemedewerkers in heel dit land hebben het voorbije jaar bewezen in uitzonderlijke omstandigheden professioneel en integer hun moeilijke opdracht uit te voeren. Maar het overlijden van zo'n jong iemand confronteert ons pijnlijk met de gevolgen van lange lockdownperiodes op het mentaal welzijn, in het bijzonder van jongeren. Ik hoop dat we hierover in alle sereniteit het maatschappelijk debat zullen voeren.'