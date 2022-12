Politiebonden voeren actie in Brussel

De politiebonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD voeren actie in Brussel, in hun protest tegen de federale regering.

Volgens Carlo Medo, nationaal voorzitter van NSPV, nemen zowat 300 tot 400 politiemensen deel aan de betoging in Brussel. ‘We laten ons vandaag opnieuw horen, wat we ook de komende dagen en weken zullen doen’, aldus Medo.

De bonden hekelen dat de overheid haar woord heeft gebroken. De politie is erg ontevreden nadat het loonakkoord niet uitgevoerd werd zoals afgesproken en de uitdovende eindeloopbaanregeling nog sneller afgebouwd moet worden. De politiemensen hekelen een algemeen gebrek aan respect.

Eind november trokken nog 12.000 agenten in Brussel de straat op om te protesteren. ‘Het enige wat we graag zouden willen, is om aan tafel te gaan zitten en het probleem op te lossen’, aldus nog Medo. ‘Eigenlijk worden de politiemensen met een kluitje in het riet gestuurd.’