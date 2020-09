De commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker veroordeelt de racistische commentaren in een besloten Facebookgroep met politieagenten. "Als je echt meent wat er gepost is, bol het af bij de politie", zei hij dinsdag in de Kamer.

Volgens nieuwssite Apache bestaat er een gesloten Facebookgroep van actieve en gepensioneerde politiemedewerkers waarin racistisch taalgebruik niet wordt geschuwd. De federale politie moet nog onderzoeken of er ook leden van de politie lid zijn van de Facebookgroep, reageerde een woordvoerder gisteren/maandag, en of die dan ook effectief racistische uitspraken hebben gedaan. Als dat zo is, start de politie een tuchtonderzoek.

"Puur lid zijn van een Facebookgroep druist niet in tegen onze deontologische code." Commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker reageerde dinsdag kort op de affaire tijdens de hoorzitting over de zaak-Chovanec in de Kamer, na een tussenkomst van PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders. Volgens De Mesmaeker is de groep opgericht zodat agenten informatie kunnen delen, en wordt een "nobel initiatief" zo "om zeep geholpen".

De politiebaas veroordeelt de commentaren, al levert 99 procent van de politiemensen volgens hem wel degelijk goed werk. "Aan de agenten die dat zouden hebben gedaan zegt ik: stop ermee en bezin u", zei hij. "En als je meent wat je gepost hebt, bol het af bij de politie."

Federale politie start onderzoek als politiemensen racistische uitspraken hebben gedaan

De federale politie start een tuchtonderzoek als er politiemensen racistische uitspraken hebben gedaan.

In de Facebookgroep werden in augustus vooral berichten gedeeld en becommentarieerd over rellen en arrestaties in binnen- en buitenland.

De posts op de Facebookpagina worden druk becommentarieerd of er ontspinnen zich discussies onder de leden, schrijft Apache. Het blijft volgens Apache in een deel van de commentaren duidelijk niet bij kwetsend, schokkend of verontrustend taalgebruik. Niet zelden worden jongeren met migratieachtergrond duidelijk en herhaaldelijk ontmenselijkt, door hen bijvoorbeeld als "addergebroed", "ratten" of "ongedierte" te beschrijven. De federale politie moet nog onderzoeken of er ook leden van de federale politie lid zijn van de Facebookgroep.

"We moeten die eerst identificeren", zegt een woordvoerder maandagmiddag. "Puur lid zijn van een Facebookgroep druist niet in tegen onze deontologische code. Als er leden van de federale politie racistische uitspraken hebben gedaan, openen we een tuchtonderzoek. De basis is onze deontologische code, die is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 geldig, ook op sociale media."

Volgens nieuwssite Apache bestaat er een gesloten Facebookgroep van actieve en gepensioneerde politiemedewerkers waarin racistisch taalgebruik niet wordt geschuwd. De federale politie moet nog onderzoeken of er ook leden van de politie lid zijn van de Facebookgroep, reageerde een woordvoerder gisteren/maandag, en of die dan ook effectief racistische uitspraken hebben gedaan. Als dat zo is, start de politie een tuchtonderzoek. "Puur lid zijn van een Facebookgroep druist niet in tegen onze deontologische code." Commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker reageerde dinsdag kort op de affaire tijdens de hoorzitting over de zaak-Chovanec in de Kamer, na een tussenkomst van PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders. Volgens De Mesmaeker is de groep opgericht zodat agenten informatie kunnen delen, en wordt een "nobel initiatief" zo "om zeep geholpen". De politiebaas veroordeelt de commentaren, al levert 99 procent van de politiemensen volgens hem wel degelijk goed werk. "Aan de agenten die dat zouden hebben gedaan zegt ik: stop ermee en bezin u", zei hij. "En als je meent wat je gepost hebt, bol het af bij de politie." De federale politie start een tuchtonderzoek als er politiemensen racistische uitspraken hebben gedaan. In de Facebookgroep werden in augustus vooral berichten gedeeld en becommentarieerd over rellen en arrestaties in binnen- en buitenland. De posts op de Facebookpagina worden druk becommentarieerd of er ontspinnen zich discussies onder de leden, schrijft Apache. Het blijft volgens Apache in een deel van de commentaren duidelijk niet bij kwetsend, schokkend of verontrustend taalgebruik. Niet zelden worden jongeren met migratieachtergrond duidelijk en herhaaldelijk ontmenselijkt, door hen bijvoorbeeld als "addergebroed", "ratten" of "ongedierte" te beschrijven. De federale politie moet nog onderzoeken of er ook leden van de federale politie lid zijn van de Facebookgroep. "We moeten die eerst identificeren", zegt een woordvoerder maandagmiddag. "Puur lid zijn van een Facebookgroep druist niet in tegen onze deontologische code. Als er leden van de federale politie racistische uitspraken hebben gedaan, openen we een tuchtonderzoek. De basis is onze deontologische code, die is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 geldig, ook op sociale media."