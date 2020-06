'Er zijn wel enkele punctuele dérapages, maar er is geen structureel probleem van racisme bij de politie.' Dat heeft Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de federale politie, donderdag gezegd in De Ochtend. De Mesmaeker is ook 'diep verontwaardigd' over de 'ongenuanceerde uitlatingen' en 'bagger' die de politie de voorbije weken over zich heeft gekregen.

In het spoor van de protesten tegen het politiegeweld in de VS, is ook het debat over politiegeweld in België aangewakkerd. Politiebaas Marc De Mesmaeker ergert zich aan de manier waarop dat is gebeurd. Volgens De Mesmaeker is de toestand in de VS helemaal niet te vergelijken met die in België. 'De rekrutering, selectie, opleiding en bestraffing in Amerika zijn totaal, totaal verschillend in België', aldus De Mesmaeker in De Ochtend op Radio 1.

Volgens De Mesmaeker heeft de Belgische politie onterecht een pak 'bagger' en 'ongenuanceerde uitlatingen' over zich heen gekregen. 'We zijn diep verontwaardigd, het is welletjes geweest', aldus De Mesmaeker. De politietopman ontkent niet dat er 'punctuele dérapages' zijn, maar benadrukt dat er 'geen structureel probleem van racisme' is bij het politiekorps.

Toch wil De Mesmaeker blijven werken aan het bestrijden van ongepast gedrag of uitlatingen bij dat beperkte 'laagje' aan politiepersoneel. De Mesmaeker wil ook de dialoog met alle betrokkenen 'aanhouden en intensifiëren'. Zo wil hij onder meer in debat gaan met de ngo's die aanbevelingen hebben geformuleerd, met name rond het etnisch profileren door de politiediensten.

Volgens De Mesmaeker is de regel simpel: profileren alleen op etnische afkomst is 'niet conform de regels', maar etnische afkomst kan wel 'één van de objectieve parameters zijn bij een bepaalde politie-actie'.

