Politieagenten voeren actie voor kerncentrale Tihange

De beveiliging van de kerncentrales komt vanaf donderdag in handen van de nieuwe Directie Beveiliging (DAB) van de federale politie. Maar het personeelsbestand ervan staat volgens de vakbond nog niet op punt - een kwart zou nog ontbreken - en ook aan de regelgeving is nog werk.

'De nieuwe cel is een goede zaak, maar het personeel kan in deze omstandigheden niet aan de slag gaan', klinkt het. De vakbond vraagt dat de militairen ter plaatse zouden blijven tot alles in orde is. De politievakbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend in gemeenschappelijk front. Er zou volgende woensdag overleg zijn met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.