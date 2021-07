Na de EK-kwartfinale tussen België en Italië heeft de politie een menigte moeten uiteendrijven aan de Beurs en aan de voetgangerszone in het centrum van Brussel.

De politie zette eerst het waterkanon en nadien ook traangas in. Een persoon werd opgepakt voor diefstal met braak in de Nieuwstraat. Er werden geen gewonden gemeld. Een meer volledige balans wordt zaterdagochtend verwacht.

De politie moest naar eigen zeggen ingrijpen omdat mensen met projectielen gooiden en rookbommetjes en vuurwerk afstaken. Slosse zei dat agenten eerst ook tussenbeide moesten komen 'om een groep uiteen te drijven die een persoon met een Italiaanse vlag had aangevallen'. De groep keerde zich vervolgens tegen de politie en gooide met voorwerpeen naar de politie en op de etalages', aldus de woordvoerder.

Belgium fans clashed with riot police after the Euro 2020 soccer championship quarterfinal match between Belgium and Italy in Brussels, Belgium on July 1st, 2021. #ITABEL #BEL #EURO2020 #Bruxelles pic.twitter.com/HPoIR52KT2 — Alexandros Michailidis (@Alexandros__M) July 2, 2021

In de Nieuwstraat drongen omstreeks 23.10 verscheidene personen de Nike-winkel binnen om artikelen te stelen. De politie slaagde erin één jongeman op te pakken tijdens de plunderingen.

Rondom middernacht was er niemand meer op straat in het centrum, maar de politie bleef ter plaatse om te verzekeren dat er niet opnieuw kleine groepen zouden gevormd worden om schade aan te richten. De groepjes werden teruggeduwd in de richting van het De Brouckèreplein. Uiteindelijk moest de politie rond middernacht nog optreden rondom het Rogierplein, waar de laatste mensen uiteen werden gedreven.

Ook in Elsene was er vrijdagavond veel volk op de been na de verloren wedstrijd van de Rode Duivels, met name in de buurt van het Flageyplein, maar daar hoefde de politie niet in te grijpen.

