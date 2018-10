Politie valt binnen bij vier families die migranten opvangen

De politie heeft zondagochtend huiszoekingen gehouden bij vier families die migranten opvangen, in Sint-Gillis, Watermaal-Bosvoorde en Luik. Dat meldt het Burgerplatform voor de steun aan vluchtelingen. 'Het lijkt er op dat het parket een omweg heeft gevonden om het wetsontwerp van de huisbezoeken toe te passen', zegt Mehdi Kassou van het Burgerplatform, die zich ook grote vragen stelt over het geweld dat bij de politieoperaties gebruikt werd en bij de gegrondheid en de proportionaliteit van de uitgevoerde acties.

'In Nandrin, in de provincie Luik, werd het ouderlijk huis van de 51-jarige F., moeder van twee kinderen doorzocht terwijl ze samen met haar dochter onderweg was naar haar werk', zegt Mehdi Kassou. 'Ze keerden terug naar huis toen hun gast hen alarmeerde over de pogingen van de politie om bij hen binnen te dringen. Ze werden vrijgelaten terwijl hun gast naar Brussel werd gebracht. In Sint-Gillis werd de 46-jarige gastvrouw M., wiens deur werd geforceerd tijdens het binnenvallen, toegetakeld en op de grond gegooid. De vrouw werd in shock naar het ziekenhuis gebracht waar ze een dagvaarding ontving zich de komende dagen bij de federale gerechtelijke politie te melden. Haar drie gasten werden beroofd van hun vrijheid. Een van haar drie gasten werd vrijgelaten in de loop van zondagavond.'

'Nog in Sint-Gillis werd de 45-jarige D. opgepakt en overgebracht naar de gebouwen van de federale politie', gaat de woordvoerder van het Burgerplatform verder. 'Volgens de informatie waarover we beschikken, had ze niemand opgevangen in de nacht voor haar arrestatie. In Watermaal-Bosvoorde werd een volgens ooggetuigen gewelddadige inval uitgevoerd die resulteerde in de vrijheidsberoving van de gastvrouw, D. 54 jaar, moeder van twee kinderen, en haar acht genodigden. Een van hen werd uiteindelijk terug in vrijheid gesteld.'

'Uit wat het onderzoek aan het licht brengt, is het belangrijk op te merken dat de huiszoekingsbevelen werden uitgevaardigd om personen in een onregelmatige situatie in bij particulieren te arresteren', zegt Kassou. 'Het lijkt er dus op dat het parket een omweg heeft gevonden om het wetsontwerp van de huisbezoeken toe te passen. We maken ons ernstige zorgen over het geweld bij deze politieoperaties en hebben bedenkingen bij de gegrondheid en over de proportionaliteit van de uitgevoerde acties. We begrijpen ook de prioriteiten van de Belgische justitie niet.'