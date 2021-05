De Taskforce GPI, die ervoor moet zorgen dat alle politiediensten de maatregelen op dezelfde manier toepassen, heeft donderdag beslist dat de politie bij de heropening van de terrassen in de eerste plaats zal rekenen op de verantwoordelijkheid van de horecasector én van de klant. 'We gaan geen terraspolitie spelen', zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

Zaterdag kunnen de terrassen heropenen in de horecasector, wanneer het zogenaamde buitenplan in werking treedt. Ook zijn er opnieuw beperkte evenementen mogelijk. De politie zal de nieuwe maatregelen moeten controleren die dan in werking treden. Zo geldt een sluitingsuur voor de horeca van 22 uur. De Taskforce GPI kwam daarom donderdagvoormiddag bijeen om de violen te stemmen.

Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vast Commissie van de Lokale Politie, zegt dat het nog wachten is op het ministerieel besluit voor het buitenplan. 'Wat wel beslist is, is dat we geen terraspolitie gaan spelen. Er komt géén politieman aan ieder terras. We rekenen opnieuw op de samenwerking met de horecasector. We weten dat de protocollen goed zijn en dat de uitbaters hun verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast rekenen we ook op de verantwoordelijkheid van de klant, zodat die bij het sluitingsuur gewoon het terras verlaat.'

Maar de vraag is wat er zal gebeuren na 22 uur. 'We gaan natuurlijk optreden als het problematisch is, met nachtlawaai bijvoorbeeld, en de politie erbij wordt geroepen. Eerst sensibiliserend, maar als het frequent voorkomt gaan we verbaliseren. Nadien, op de openbare weg, gaan we geval per geval bekijken', zegt Paelinck. Ook de controle op het samenscholingsverbod van drie personen, na middernacht tot 5 uur 's ochtends, zal geval per geval bekeken worden.

De politie rekent vooral op het gezond verstand. 'We zijn nu al een jaar bezig', zegt Paelinck. 'Buiten enkelingen misschien weet iedereen ondertussen wat ons te doen staat. De maatschappij is inmiddels wel zo geëvolueerd. Ik verwacht daarom weinig problemen. Iedereen snakt ernaar om te heropenen. En we krijgen geen twee kansen, het mag niet misgaan. Ik denk dat iedereen dat wel beseft.'

De Taskforce GPI zal de situatie blijven opvolgen en indien nodig bijsturen.

