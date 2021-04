In het Ter Kamerenbos probeert de Brusselse politie vrijdag sinds ongeveer 19.30 uur het park te ontruimen.

In het park waren enkele honderden mensen opgedaagd, veel minder dan donderdagavond. Er werd ook geen muziek gespeeld maar omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd, besloot de politie het park te ontruimen. Daarbij is het waterkanon een paar maal ingezet, maar tot grote confrontaties is het voorlopig niet gekomen.

Een groot deel van de aanwezigen heeft het park al verlaten. Een hard kern van een honderdtal personen blijft echter aanwezig en probeert de politie uit te dagen. Die zet twee waterkanonnen, enkele tientallen ordetroepen en politie te paard in om ook die harde kern te verdrijven. Er zouden ook al enkele arrestaties zijn uitgevoerd, maar concrete cijfers daarover zijn niet bekend.

