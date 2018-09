Politie pakt Brusselse Alhambrawijk prioritair aan

Gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) had Close gevraagd wat hij precies ondernomen heeft sinds de problemen werden aangeklaagd. Close antwoordde dat de wijk nu 'prioritair actiegebied' is: de politie onderneemt er iedere dag acties, in uniform maar ook zonder, om op heterdaad te kunnen betrappen.

De burgemeester ondertekende ook een besluit dat toelaat om systematische identiteitscontroles uit te voeren. Dat resulteerde in 296 identiteitscontroles in één maand, 22 gerechtelijke processen-verbaal, en 22 andere pv's voor verkeersinbreuken. Ook zijn er 4 administratieve boetes uitgeschreven. Drie personen zijn administratief aangehouden, 5 gerechtelijk.

Daarnaast zijn 6 verslagen overgemaakt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er waren voorts verschillende controles op alcohol en drugs achter het stuur. Politie in burger voerde 54 identiteitscontroles uit. Zij stelden 18 pv's op over drugshandel, heling, openbare dronkenschap en verboden wapendracht.

Tot slot werd een bar gesloten nadat er samen met het arbeidsauditoraat controles waren uitgevoerd.