Politie pakt 18-jarige verdachte van bedreigingen op

In Antwerpen is maandagavond een 18-jarige opgepakt in het kader van het onderzoek naar bedreigingen aan het adres van de Universiteit Antwerpen. Dat meldt de lokale politie, die het voertuig van de jongeman op Linkeroever kon onderscheppen. De verdachte kon vervolgens zonder incidenten worden gearresteerd. Hij zal worden verhoord en voor de onderzoeksrechter geleid.