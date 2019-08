Politie ontdekt 160% meer illegale wapens dan in 2017

De federale politie heeft vorig jaar 5.850 illegale vuurwapens in beslag genomen. Dat zijn er een pak meer dan de vorige jaren, met 3.614 exemplaren in 2017, 3.745 in 2016 en 2.925 in 2015. Vooral in het drugsmilieu duiken steeds meer wapens op. Dat staat te lezen in De Tijd vrijdag.

