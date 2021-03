De politie voert een onderzoek naar een ernstige cyberaanval vorig jaar tegen de diensten van premier Alexander De Croo. Dat bevestigt de eerste minister donderdag in De Tijd. Er zijn extra beveiligingsmaatregelen getroffen.

Premier De Croo verklaarde in een parlementair antwoord aan Steven Creyelman (Vlaams Belang) dat er vorig jaar drie 'specifieke veiligheidsincidenten' vastgesteld werden op de computernetwerken van de diensten van de eerste minister. Voor die incidenten was een interventie noodzakelijk.

Naar een van de incidenten is een politieonderzoek geopend. 'Eén aanval doorbrak de eerste perimeter. Er werd geen schade aangericht, maar erger voorkomen had wel een kostprijs. Gebruikers konden bijvoorbeeld niet meer vanuit het buitenland aanmelden op onze infrastructuur.'

Door de lockdown had de cyberaanval bijna geen impact op de normale werking, van de diensten, klinkt het nog. Het is niet duidelijk wie achter de aanval zat. 'Tot nu hebben we van de politie geen informatie gekregen over de identiteit van de daders. Het onderzoek loopt', aldus De Croo.

Premier De Croo verklaarde in een parlementair antwoord aan Steven Creyelman (Vlaams Belang) dat er vorig jaar drie 'specifieke veiligheidsincidenten' vastgesteld werden op de computernetwerken van de diensten van de eerste minister. Voor die incidenten was een interventie noodzakelijk. Naar een van de incidenten is een politieonderzoek geopend. 'Eén aanval doorbrak de eerste perimeter. Er werd geen schade aangericht, maar erger voorkomen had wel een kostprijs. Gebruikers konden bijvoorbeeld niet meer vanuit het buitenland aanmelden op onze infrastructuur.' Door de lockdown had de cyberaanval bijna geen impact op de normale werking, van de diensten, klinkt het nog. Het is niet duidelijk wie achter de aanval zat. 'Tot nu hebben we van de politie geen informatie gekregen over de identiteit van de daders. Het onderzoek loopt', aldus De Croo.