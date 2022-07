Politie moet prioriteit maken van fietsdiefstallen

Er komt één nationaal registratiesysteem voor fietsen, zodat de politie een teruggevonden fiets gemakkelijker aan de eigenaar kan terugbezorgen. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) maakt van fietsdiefstallen – bijna 70 per dag – voortaan ook een prioriteit voor de politie. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg zaterdag.

In 2020 werd bijna 25.000 keer aangifte gedaan van een fietsdiefstal, dat is bijna 70 keer per dag. Vooral in Brussel is er een stijging. In werkelijkheid worden wellicht dubbel zoveel fietsen gestolen, concludeert veiligheidsinstituut VIAS. Dat onderzocht op vraag van Gilkinet het fenomeen. Veel mensen doen immers geen moeite meer om een fietsdiefstal aan te geven. Ze denken dat de politie er toch weinig moeite in steekt en dat ze hun fiets toch nooit terugzien.

Dat wil Gilkinet veranderen, onder meer door één nationaal registratiesysteem op te zetten, waarbij hij brood ziet in de uitbreiding van het Brusselse systeem. Daar kun je je fiets registreren op een platform en identificeren met een sticker. Ook VIAS concludeert dat er te veel systemen bestaan, wat het moeilijk maakt een teruggevonden en gemerkte fiets terug te bezorgen aan de eigenaar.

De Fietsersbond is een groot voorstander van één systeem: ‘De methode die in Vlaanderen nog vaak wordt gebruikt – het rijksregisternummer in het frame graveren – brengt alvast problemen met zich mee wanneer de fiets na enkele jaren wordt doorverkocht’, aldus Wies Callens.

Hij ziet de aangiftebereidheid stijgen wanneer slachtoffers weten dat politie, maar ook andere overheden, hen via een betere fietsregistratie eenvoudiger kan traceren. ‘We moeten fietsdiefstallen veel meer au sérieux nemen, zeker nu dieven het almaar vaker op dure elektrische fietsen of speedpedelecs hebben gemunt. Uit eigen onderzoek weten we immers dat mensen van wie de fiets voor de derde of vierde keer gestolen wordt, moegetergd weer in de auto stappen.’

Gilkinet maakt daarom van fietsdiefstallen ook een prioriteit voor de politie. Uit het VIAS-rapport blijkt dat in de meeste zonale veiligheidsplannen ‘fietsdiefstallen geen prioriteit zijn’, wat ze evenmin zijn in de beleidsplannen van het openbaar ministerie.