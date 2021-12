De politie mag geen Covid Safe Ticket meer scannen op restaurant of elders. Dat staat in een omzendbrief voor politiediensten en parketten van het College van procureurs-Generaal, schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. In Brussel moeten zo wellicht tientallen pv's de vuilnisbak in. 'Als de overtreding enkel is vastgesteld door een scan, zullen de pv's inderdaad geseponeerd worden', klinkt het op het parket in Brussel.

Eén en ander is het gevolg van het feit dat in het Koninklijk Besluit over de coronamaatregelen van 14 juli de politie niet weerhouden is als 'scancontroleur'. Het scannen van een CST-ticket is enkel een taak van uitbaters van onder meer horecazaken, culturele huizen, musea, en ook van gezondheidsinspecteurs, maar die laatsten zijn niet met veel. Daarom was gezegd dat ook agenten zouden bijspringen.

Maar dat mag dus niet. ;We kunnen dus niet langer vaststellen of een restaurantbezoeker een verlopen of vervalst Covid Safe Ticket heeft;, zeggen Brusselse politiebronnen aan Het Nieuwsblad. 'Er waren al heel wat pv's opgesteld na een scancontrole waarbij het CST van mensen rood oplichtte, bijvoorbeeld na een positieve test. Tientallen pv's kunnen zo de vuilnisbak in, alleen al in deze zone.'

Procureur Ine Van Wymersch van het parket Halle-Vilvoorde spreekt tegen dat hiermee alle CST-controles stante pede wegvallen: 'Het klopt dat agenten niet opgenomen zijn in het lijstje van "scancontroleurs". Maar politiemensen mogen wel nog steeds restaurants of andere zaken binnenstappen en toekijken of de uitbater wel de scans doet bij het cliënteel. Ze kunnen ook aan het cliënteel vragen of ze wel een CST bij zich hebben dat overeenstemt met de naam op hun identiteitskaart.'

Viroloog Marc Van Ranst uit zijn ­bezorgdheid aan Het Nieuwsblad. 'Met het grootste respect voor de rechterlijke macht, maar dit is een uitholling van een systeem dat al niet waterdicht was.'

