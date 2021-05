Een politiezone in Oost-Vlaanderen heeft illegaal het vertrouwelijk overleg van advocaten en hun cliënten afgeluisterd.

Dat schrijft De Tijd.

In het lokaal waar de vertrouwelijke gesprekken doorgaans plaatsvonden, hing een bewakingscamera die permanent filmde, het geluid registreerde en het geluid doorstuurde naar het lokaal van de politiespeurders.

De praktijk is ontdekt door het Controleorgaan op de politionele informatie (COC), dat toeziet op privacykwesties bij de politie. Een advocaat en zijn cliënt hadden een klacht ingediend omdat ze vermoedden dat de politie wist wat ze elkaar hadden verteld tijdens een vertrouwelijk overleg. Het COC wil geen naam plakken op de 'middelgrote politiezone' in Oost-Vlaanderen waar de feiten bij een controle in februari zijn vastgesteld.

Naar parket

Het COC heeft het politiekorps meteen bevolen de illegale afluisterpraktijk stop te zetten. Het dossier is doorgespeeld aan het parket van Oost-Vlaanderen, dat een onderzoek voert.

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de praktijk ook elders in het land gebeurt in de lokalen voor het vertrouwelijk overleg, maar het kan niet uitgesloten worden, zegt Frank Schuermans, lid-raadsheer bij het Controleorgaan. 'We hebben niet de capaciteit om dat te controleren in alle politiezones. We doen wel jaarlijks een aantal proactieve onderzoeken en visitaties in politie­zones en entiteiten van de federale politie. Daarbij is cameragebruik een vast thema.'

