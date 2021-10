De luchthaven van Zaventem verwacht vrijdag, aan de vooravond van de herfstvakantie, liefst 50.000 reizigers. Maar die riskeren lang te moeten wachten, want de luchtvaartpolitie houdt stiptheidsacties. Dat schrijft Het Laatste Nieuws donderdag.

'De mensen aan de grenscontroles gaan hun werk dan wél grondig uitvoeren, wat helaas voor lange rijen zal zorgen', zegt Luc Breugelmans van het ACOD. Volgens hem krijgt de politie nu te weinig tijd om documenten te bekijken. 'De agenten worden opgejaagd en maken fouten.'

Ook het personeelstekort is een bron van onvrede, net als een beloofde loonsverhoging die er niet komt.

Dat de actie juist vrijdag plaatsvindt, wanneer het door vertrekkende vakantiegangers veel drukker is op de luchthaven, is niet toevallig. 'Uiteraard is het effect dan groter. Niet leuk voor de reizigers, maar beter nu dan volgende zomer.'

Brussels Airport - dat al had opgeroepen om zeker op tijd te komen, door de intensievere coronacontroles - zegt alles in het werk te stellen om wachtrijen zoveel mogelijk te vermijden.

