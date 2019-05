Een aantal deelnemers van de Pride Parade die zaterdagnamiddag door Brussel trekt, is door de politie uit de optocht gehaald.

Een aantal deelnemers van de Pride Parade die zaterdagnamiddag door Brussel trekt, is door de politie uit de optocht gehaald. Dat heeft Belga ter plaatse vastgesteld. Het gaat om leden van de actiegroep Reclaim the Pride, die protesteerden tegen de politieke en commerciële recuperatie van de Pride. Het politieoptreden verliep hardhandig en het kwam tot stevig trek- en duwwerk langs beide kanten. Uiteindelijk werd niemand opgepakt.

'We protesteren tegen de politieke recuperatie van de Pride, tegen het gebrek aan politieke actie en de onzekerheid waarin LGBTQIA+ en sekswerkers nog steeds leven', kondigden de actievoerders, die zich enkel identificeren met schuilnamen, zaterdagochtend aan. 'De Belgian Pride is een politiek, commercieel en toeristisch circus geworden. Politici komen er een plaats innemen die de hunne niet is, op zoek naar stemmen, en monopoliseren een feest dat oorspronkelijk deel was van de strijd, het verzet en de revolutie van de LGBTQIA+. Die pinkwashing doet het doel van de parade vervagen en reduceert haar tot een carnaval', luidde het.

Hun protest werd allesbehalve op prijs gesteld door de Brusselse politie die de groep in de Ravensteinstraat uit de parade haalde en aan de zijkant van de weg duwde. Van de Ecolo-wagen kwam er kort enige steun, maar de andere politieke partijen werden door de actievoerders veelal op boegeroep onthaald. Vooral de N-VA-truck moest het daarbij ontgelden, die werd uitgescholden en bekogeld met waterflesjes en -ballonnen. Ook toen de PS-wagen langsreed, liepen de gemoederen op. De politie moest op dat moment traangas gebruiken en de actievoerders nog verder terugdrijven. Eenmaal de volledige parade voorbij was getrokken, liet de politie de actievoerders één na één vertrekken, weliswaar nadat ze hun identiteit had gecontroleerd. Mensen die traangas in de ogen hadden gekregen, kregen van de politie ook fysiologisch water om hun ogen en gezicht te reinigen.