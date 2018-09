Politie en burgemeester bezorgd dat transmigranten aan park in Brussel worden vrijgelaten

De mensen die worden vrijgelaten, kunnen niet worden uitgewezen. Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde nationaliteiten, zoals Syriërs, die ons land niet mag terugsturen. Ze krijgen het advies in België asiel aan te vragen.

Maar omdat de burgemeester van Steenokkerzeel geen overlast van migranten wil, moet de politie ze elders vrijlaten. En dus brengt Vreemdelingenzaken hen naar het Maximiliaanpark. 'Minister Jambon waarschuwt zelf voor mensensmokkelaars in het park. Als de politiek migranten daar afzet, creëert ze bewust een Belgische versie van Calais', zegt Mario Thys van politievakbond NPSV.

Burgemeester Close sluit zich daarbij aan, en wil de premier hierover interpelleren. 'Ik zat bij het overleg over het nieuwe centrum en toen is met geen woord gerept over het vrijlaten van de migranten in Brussel.'

'Wij zetten hen af op de plek waar ze moeten zijn voor hun asielaanvraag', reageert het kabinet-Francken. Het loket ligt rechtover het park.